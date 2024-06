Notre Mock Draft 2024 du 1er tour

La Draft 2024 se tiendra dans la nuit de mercredi à jeudi pour le 1er tour (à 2h du matin heure française, sur beIN Sports), avec de vraies chances d'avoir trois joueurs français sélectionnés non seulement au 1er tour, mais aussi parmi les lottery picks. Voici, modestement, notre projection pour le 1er tour de cette cuvée sans doute plus talentueuse et profonde qu'on a bien voulu nous le dire jusqu'ici.

1- Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) - Ailier

On sait que les Hawks hésitent à trader leur pick, mais on est ici parti du principe qu'ils auront envie de prendre Zaccharie Risacher. L'ailier de la JL Bourg a été excellent cette saison et a réussi un workout de qualité avec Atlanta de l'aveu des spécialistes. Sa capacité à devenir à terme un joueur moderne parfait en NBA avec du shoot, de la défense et de l'intelligence de jeu nous fait dire qu'il peut s'imposer comme le prospect le plus prometteur et talentueux de cette cuvée. Les Hawks auraient besoin d'un joueur comme Alexandre Sarr, mais on ne les sent pas plus motivés que ça. Go for Risacher, qui peut être un talent sur lequel tabler en cas de reconstruction massive dans les mois ou années à venir.

2- Alexandre Sarr (Washington Wizards) - Intérieur

Les Wizards ont besoin de bonnes ondes et de talent. Alex Sarr les intéresse clairement et son profil de fort défenseur et d'athlète élite avec vraie marge de progression intéressante dans les autres secteurs fait de lui un prospect incontournable. On ne le voit pas descendre beaucoup plus bas, d'autant qu'il est le joueur avec le plafond le plus excitant, probablement, parmi les lottery picks théoriques, avec son compatriote Risacher.

3- Donovan Clingan (Houston Rockets) - Intérieur

Le choix vous surprendra peut-être et il ne veut en aucun cas dire que l'on considère le pivot de UConn comme le troisième plus gros talent de cette Draft 2024. En revanche, si les Rockets ne tradent pas leur pick, ils chercheront un joueur déjà prêt, capable d'apporter de la défense et un bagage certain dans la rotation intérieure où Alperen Sengun se trouve déjà. Clingan, double champion NCAA avec les Huskies, semble tout à fait NBA ready et capable de contribuer dans la rotation d'une équipe qui n'a plus envie de développer et veut passer un cap supérieur la saison prochaine.

4- Nikola Topic (San Antonio Spurs) - Meneur

Le jeune meneur serbe est blessé au genou et ne jouera sans doute pas beaucoup la saison prochaine. Par contre, mieux vaut s'assurer de le verrouiller assez tôt pour ne pas qu'il file ailleurs. Avec ses qualités de playmaker et le plafond qu'il semble pouvoir atteindre avec des progrès au shoot notamment, il ressemble à un bon choix sur le long terme pour les Spurs. Il serait dommage de ne pas essayer de l'intégrer au noyau dur souhaité autour de Victor Wembanyama. Ce sera peut-être avec le pick n°8, mais on le prendrait à ce stade pour ne pas prendre de risques.

5- Reed Sheppard (Detroit Pistons) - Arrière

Les Pistons ont déjà du monde sur les postes arrières, avec notamment Cade Cunningham et Jaden Ivey. Pour autant, la fanbase a besoin d'excitation et de joueurs derrière lesquels se rallier pour retrouver le moral. Sheppard a raté son Tournoi NCAA, mais reste un gros shooteur et un attaquant talentueux, en plus d'un défenseur agressif et volontaire.

6- Ron Holland (Charlotte Hornets) - Arrière

Sa cote a chuté au gré des performances décevantes de la Team Ignite, mais Holland reste un joueur au potentiel athlétique effrayant, à l'impact défensif assez certain, tout en ayant la marge de progression offensive qui permettrait aux Hornets de voir en lui un futur très bon joueur NBA à ajouter au noyau d'un groupe qui espérera faire beaucoup mieux la saison prochaine, avec un nouveau coach.

7- Matas Buzelis (Portland Trail Blazers) - Swingman

Il y a du ballon chez Buzelis, comme on dit, malgré des difficultés avec la Team Ignite à développer les qualités aperçues plus tôt. Sur le poste 4, Portland pourrait récupérer un prospect avec un potentiel très intéressant mais encore un peu trop brut. Le playmaking s'est un peu fait attendre et il lui faudra aussi montrer que le spacing qu'il semble en mesure d'apporter peut s'exprimer en NBA. Dans l'idée, il peut devenir un point forward très recherché.

8- Cody Williams (San Antonio Spurs) - Ailier

Le frère de Jalen Williams a un profil plus défensif que son aîné, avec tout ce qu'il faut en magasin pour devenir un stoppeur d'élite, tout en proposant un tir extérieur assez fiable qui fera la différence entre un simple energizer et un titulaire en puissance capable de se greffer au projet Wembanyama à San Antonio par exemple.

9- Kel'el Ware (Memphis Grizzlies) - Intérieur

La perte de Steven Adams est importante pour les Grizzlies, qui semblent un peu légers à l'intérieur malgré la présence de Jaren Jackson Jr. Ware est athlétique, mobile et dissuasif près du cercle. Si on ajoute à cela l'embryon de tir à 3 points qu'il a tenté de développer avec Indiana, le garçon a un fort potentiel et peut être l'une des très bonnes pioches de cette Draft 2024.

10- Dalton Knecht (Utah Jazz) - Arrière/ailier

Knecht est un senior, avec une capacité à scorer de pratiquement n'importe quelle manière, notamment de loin. Apte à jouer 2 et 3 avec un niveau défensif honorable, le joueur de Tennessee n'a pas un plafond très élevé mais semble en mesure d'apporter immédiatement des choses à une équipe comme le Jazz.

11- Stephon Castle (Chicago Bulls) - Meneur/arrière

Les Bulls sont normalement dans une phase de reconstruction et on n'imagine pas l'effectif rester intact. S'il y a bien grand ménage, Castle serait un combo guard très intéressant sur lequel table pour l'avenir, avec un énorme potentiel - notamment défensif - aperçu lors de sa seule saison à UConn. Castle semble aussi pouvoir devenir un bon playmaker, ce qui ne gâche rien.

12- Zach Edey (Oklahoma City Thunder) - Intérieur

Il ne manque pas grand chose au Thunder pour être encore plus redoutable à l'Ouest et avoir une vraie tête de contender. Un intérieur capable d'aider Chet Holmgren par exemple ? Edey et son immense (2,24m) présence intérieure, notamment à la finition, devraient combler ce manque. On sait aussi que le Canadien a très envie de développer un tir extérieur en NBA, ce qui changerait assez radicalement son plafond.

13- Rob Dillingham (Sacramento Kings) - Arrière

Attendu beaucoup plus haut cette année, Dillingham pourrait bien atterrir chez les Kings, où il sera en mesure de se développer derrière les De'Aaron Fox et Malik Monk, en amenant en sortie du banc son insouciance au scoring et son shoot, tout en travaillant à devenir un défenseur un peu plus fiable.

14- Tidjane Salaün (Portland Trail Blazers) - Ailier

Le Français est l'un des prospects les plus intrigants de cette classe de Draft, avec un upside clairement effrayant s'il se développe comme il faut. Les Blazers ont normalement le temps de travailler sur leurs jeunes et le Choletais, qui semble déjà capable d'apporter défensivement en NBA pourrait en bénéficier si Portland mise sur lui à ce stade.

15- Tyler Kolek (Miami Heat) - Meneur

Kolek est déjà expérimenté et a montré de très belles choses avec Marquette cette année, avec un gros niveau à la passe, du leadership dans l'organisation du jeu et une appétence pour les paniers clutch. Le Heat sait parfois faire confiance à des joueurs plus jeunes s'ils sont capables de s'intégrer à la culture locale, ce dont ce garçon semble capable.

16- Devin Carter (Philadelphie Sixers) - Arrière

Sous le maillot de Providence, il a montré qu'il était l'un des meilleurs défenseurs universitaires et les Sixers seraient bien inspirés de l'ajouter à leur rotation arrière si l'occasion se présente comme dans cette projection.

17- Yves Missi (Los Angeles Lakers) - Intérieur

Le Camerounais est très athlétique, généreux et dissuasif près du cercle. Les Lakers ont besoin de sang neuf et joueurs capables de faire souffler Anthony Davis en saison régulière. Missi peut être l'un d'entre eux.

18- Jared McCain (Orlando Magic) - Arrière

Magnifique shooteur passé par Duke, McCain peut répondre en partie au manque criant de jus offensif que l'on a pu voir à Orlando l'an dernier en playoffs. Et comme en plus de son tir et des aptitudes offensives, notamment dans l'utilisation du ballon, il est un défenseur intéressé, on le voit très bien apporter de bonnes choses au Magic.

19- Ja'Kobe Walter (Toronto Raptors) - Arrière

Les Raptors peuvent prendre des paris et Walter, un peu frustrant avec Baylor mais néanmoins doté de qualités évidentes, notamment sur le shoot et la ténacité, peut en être un intéressant qui paiera à terme.

20- Carlton Carrington (Cleveland Cavaliers) - Arrière

Les Cavs ont besoin de scoring et de créativité offensive, ce que Carrington est tout à fait en mesure d'apporter, comme il l'a fait avec Pittsburgh. Si son tir à 3 points devient plus fiable, il sera une vraie plus-value et un bon playmaker pour quiconque misera sur lui.

21- Isaiah Collier (New Orleans Pelicans) - Arrière

Gros scoreur potentiel, il a eu du mal à briller avec USC dans une saison loupée par les Trojans. Néanmoins, ses qualités n'ont pas pu totalement s'évaporer et une équipe comme les Pelicans, où il apporterait son punch en sortie de banc, peut être un terrain d'expression intéressant.

22- Ryan Dunn (Phoenix Suns) - Ailier

Les Suns n'ont pas le temps de développer des jeunes, a priori. Alors pourquoi ne pas se pencher sur un joueur assez phénoménal défensivement en NCAA comme Dunn, dont les scouts vantent le potentiel de futur membre d'une All-Defensive Team, à défaut d'être un attaquant très compétent ?

23- Tristan Da Silva (Milwaukee Bucks) - Ailier polyvalent

Le senior de Colorado est un joueur fiable, polyvalent et mature, exactement ce dont ont besoin les Bucks dans leur rotation puisque, eux aussi, n'ont pas particulièrement le temps de se pencher sur le développement de jeunes joueurs. Da Silva peut contribuer immédiatement, en tant que facilitateur et shooteur propre.

24- Kyle Filipowski (New York Knicks) - Intérieur

Filipowski a du ballon pour un intérieur et de vraies bonnes mains. En fonction de ce qui se passe autour de Hartenstein à l'intersaison, ajouter le Dukie à la rotation intérieure ne peut pas faire de mal. Tom Thibodeau appréciera sa combativité et l'idée qu'il puisse aussi devenir un shooteur extrêmement décent.

25- Pelle Larsson (New York Knicks) - Ailier

Vous reprendrez bien un peu de shoot ? Larsson a déjà 23 ans, mais a du tir et de la dureté en magasin, ce qui devrait totalement convenir aux Knicks, dans l'optique de poursuivre leur tentative de retour vers les sommets.

26- KyShawn George (Washington Wizards) - Ailier

Le Suisse passé par la France peut sembler être un talent un peu brut, mais son potentiel est excitant, ce qui devrait suffire à contenter des Wizards qui ont normalement le temps et les clés pour faire progresser de jeunes joueurs. Le tir de George est déjà très intéressant quand on le couple à sa taille (2,03m).

27- Pacôme Dadiet (Minnesota Timberwolves) - Ailier

On a peu parlé de Français de Ulm cette saison, mais son potentiel, notamment offensif, est bien réel et les Wolves ne devraient pas hésiter à ajouter cette pièce à leur groupe élargi, même si c'est pour faire des aller-retours en G-League dans un premier temps.

28- Kevin McCullar Jr (Denver Nuggets) - Ailier

Le banc des Nuggets était trop court cette saison et il faut ramener des éléments capables de contribuer tout de suite en NBA. McCullar a l'âge (23 ans) et le profil pour s'intégrer à peu près partout, notamment à Denver, grâce à son profil two-way et à son intelligence de jeu.

29- Ulrich Chomche (Utah Jazz) - Intérieur

Si le Jazz est bien en train de "shopper" Walker Kessler, il lui faudra un jeune intérieur pour intégrer la rotation élargie. Chomche, qui arrive du Cameroun, est le plus jeune joueur de cette Draft 2024, mais a du physique et de la défense à proposer, avec l'un des plus gros upsides chez les big men dans cette cuvée.

30- Johnny Furphy (Boston Celtics) - Ailier

Il a la tête, le look et le shoot pour devenir un fan favorite à Boston, même s'il y a beaucoup de travail avant qu'il ne puisse intégrer sérieusement la rotation des champions NBA 2024.