Rudy Gobert se plaint parfois, à juste titre, de ne pas obtenir le respect qu’il mérite. Cette nuit, on a pu constater que c’était parfois valable même dans son propre camp. Bon, ce n’était pas tout à fait dans son équipe, mais ça venait des commentateurs télé du Jazz.

Dans une NBA axée sur le tir à trois-points et les extérieurs athlétiques, les big men ne séduisent plus les foules. Il est loin le temps où Shaquille O’Neal, Hakeem Olajuwon ou David Robinson étaient des stars. Allez vendre du rebond ou une belle pause d’écran à un grand public qui ne consomme plus que des highlights et les actions d’éclat.

Mais visiblement, même une action d’éclat ne suffit pas à Rudy Gobert pour déclencher l’enthousiasme. Peut-être est-ce l’effet « salle vide » qui endort tout le monde. Quoi qu’il en soit, en conclusion d’un pick-and-roll d’école avec Joe Ingles, le Français a calé un poster spectaculaire sur Jonas Valanciunas.

Le genre d’action qui aurait mérité un peu d’emphase. Mais non, les commentateurs du Jazz ont accueilli l’action un plus froidement que nous…

Gobert threw one down and the Jazz announcers weren't hyped 😅 pic.twitter.com/2pGAhyvLZg — Bleacher Report (@BleacherReport) April 1, 2021

On veut bien croire que c’est un jour de boulot comme les autres pour eux, qui doivent être habitués aux dunks du big man. Mais à une époque où certains commentateurs partent en vrille (et ce n’est pas forcément mieux) pour un simple layup de milieu de deuxième quart-temps d’un match de départementale, ça fait bizarre. Même Tatiana Silva… non mauvais exemple… Louis Bodin, plutôt, nous file plus de frissons en présentant la météo.

Plus sérieusement, les commentateurs du Utah Jazz ne sont pas connus pour être ceux qui mettent le plus d'ambiance. Les acharnés du League Pass pourraient même dire qu'ils sont les plus soporifiques de la NBA. Mais sur ce coup-là, ils auraient pu s'enthousiasmer quand même...

Rudy Gobert fustige le manque de respect dont il est victime