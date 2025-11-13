Nikola Jokic a marché sur les Clippers cette nuit. Un fan a tenté de leur donner un coup de main. Y'a Beau geste.

Cette nuit, sur le parquet de Los Angeles, le pivot des Denver Nuggets Nikola Jokic a livré un récital à 55 points, 12 rebonds et 6 passes, laissant les Clippers à distance (130-116). En milieu de match, alors que la star de Denver avait déjà planté près de 30 pions, un fan improbable s’est invité dans la partie… pour donner un coup de main à ses joueurs ?

Dès le premier quart-temps, Nikola Jokic a mis les Clippers en garde : 25 points inscrits dans ce seul quart-temps, un record personnel pour lui. Au final, il termine avec 18 tirs réussis sur 23, dont 5/6 derrière l’arc. Flippant. Le troisième quart-temps a été une boucherie avec une domination totale des Nugs 43-22 qui a transformé un match encore disputé en rouste.

Mais revenons deux minutes à ce fan bien trop zélé. Car oui, c'est peu commun en NBA. On ne sait pas si c'est pour l’amour de l’équipe locale ou pour un selfie en or avec Nikola, mais le gars a donc décidé de quitter les gradins et d’entrer sur le parquet au beau milieu du match. Résultat : quelques pas rapides, deux trois feintes, les agents de sécurité, et une expulsion de la salle.

Cette scène aurait pu distraire quelqu’un d’autre, mais pas Jokic. Il est resté impassible, léger sourire au coin des lèvres.

A fan just ran on the court during the Clippers vs. Nuggets game. pic.twitter.com/G3rrVkX5f9 — LoJo Media (@LoJoMedia) November 13, 2025

Pourquoi cette perf de Jokic est encore un cran au-dessus

Ce n’est pas simplement un match à 55 points. C’est l’aboutissement d’une période folle : en huit jours, Jokic est devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à mixer un match à 50 points, un match à 30/15/15 et un match à 25 points sans aucun lancer-franc. Et notez ceci : dans ses précédents matchs de 50+ points, les Nuggets n’avaient pas toujours gagné. Cette fois-ci, oui.

Cette victoire propulse Denver sur un nouveau palier. Le bilan s’améliore, l’équipe gagne en confiance, et Jokic rappelle qu’il est non seulement la pierre angulaire, mais aussi la machine à statistiques que l’on surveille avec respect. Les Clippers, eux, devront se remettre de cette claque et peut-être réfléchir à la sécurité de leurs invités.

