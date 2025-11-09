Nikola Jokic a arrêté de gueuler sur les arbitres… et ça marche

Nikola Jokic a pris une bonne résolution cette saison : se concentrer sur le jeu et pas sur les décisions arbitrales.

Nikola Jokic continue d’évoluer dans son propre monde. Face aux Pacers, le double MVP a encore livré une démonstration avec 32 points, 14 rebonds et 14 passes dans la victoire des Nuggets (117-100). Son sixième triple-double en neuf matches n’a rien d’une surprise, mais ce qui frappe cette saison, c’est la sérénité avec laquelle il domine.

Interrogé après la rencontre, le Serbe a expliqué qu’il avait décidé de travailler un aspect bien précis de son jeu : sa relation avec les arbitres.

« C’est ma nouvelle résolution cette année. Je ne vais plus me stresser… Je ne vais plus crier sur les arbitres. Je vais simplement essayer de canaliser mon énergie sur les actions de basket. »

Une déclaration qui illustre bien la transformation d’un joueur autrefois prompt à lever les bras au ciel au moindre coup de sifflet. Nikola Jokic avait déjà fait des progrès notables la saison dernière, avec une seule faute technique contre lui, contre 11 deux ans plus tôt.

Ce contrôle émotionnel ne fait qu’amplifier l’impression de maîtrise totale qu’il dégage. Le pivot des Nuggets ne se contente plus d’être un génie du jeu : il en devient presque impassible, concentré uniquement sur la performance collective. Résultat, Denver reste solidement accroché aux sommets de la conférence Ouest, avec un Jokic toujours plus efficace, apaisé et redoutable.

À ce rythme, les arbitres peuvent souffler un peu. Les adversaires, en revanche, n’ont toujours aucune solution.