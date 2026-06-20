Miami Heat : les plans de secours de l’été

Si le Miami Heat piste Giannis Antetokounmpo, les Floridiens pensent aussi à Kawhi Leonard et Ja Morant pour cet été.

Le Miami Heat s’impose toujours comme la franchise la plus active sur le dossier Giannis Antetokounmpo. Les Floridiens insistent pour récupérer l’intérieur des Milwaukee Bucks en proposant un package autour de Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr et du #13 pick de la Draft NBA 2026.

Cependant, rien ne dit que le Heat va réussir à s’entendre avec les Bucks. Trop gourmand, Milwaukee semble profiter de l’offre de Miami pour faire grimper les enchères. Et les dirigeants floridiens n’écartent donc pas la possibilité d’un échec sur ce dossier.

Face à cette situation, la direction du Heat assure ses arrières et prépare des plans de secours pour cet été. D’après le journaliste de The Athletic Sam Amick, l’ailier des Los Angeles Clippers Kawhi Leonard et le meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant figurent dans les petits papiers de Miami.

Sous contrat jusqu’en 2027, Leonard dispose d’un avenir incertain en Californie. A ce stade de sa carrière, il n’est pas totalement en phase avec le projet à Los Angeles et un trade semble envisageable. Au sujet de Morant, Memphis paraît prêt à tourner la page et le Heat pourrait lui permettre de prendre un nouveau départ.

Mais Miami va bien évidemment tout tenter pour Giannis Antetokounmpo...

Le Heat prépare déjà son équipe autour de Giannis