Après avoir récupéré Giannis Antetokounmpo, Miami chercherait désormais à échanger Nikola Jovic afin de créer la flexibilité nécessaire pour conserver Norman Powell.

Après avoir réalisé le gros coup de l'intersaison avec l'arrivée de Giannis Antetokounmpo, le Miami Heat tenterait désormais de conserver Norman Powell.

Selon Kevin O'Connor de Yahoo Sports, la franchise floridienne explore actuellement plusieurs scénarios de transfert impliquant Nikola Jovic afin de réduire sa masse salariale.

Le journaliste explique que Miami cherche à créer suffisamment de flexibilité financière pour pouvoir proposer un nouveau contrat à Powell. Le Heat a en effet une marge de manœuvre limitée, puisque la franchise est au "premier apron".

Nikola Jovic sur le marché

La mission ne s'annonce toutefois pas simple.

Nikola Jovic vient seulement d'entamer un contrat de quatre ans et 62 millions de dollars. Une valorisation pas tout à fait en adéquation avec son niveau actuel.

Selon O'Connor, Miami pourrait même devoir ajouter des choix de Draft afin de convaincre une autre franchise de récupérer son contrat.

Le Heat cherche aussi des renforts

En parallèle, Miami continuerait de prospecter pour renforcer son effectif autour du duo Giannis Antetokounmpo - Bam Adebayo.

D'après The Stein Line, le Heat s'intéresserait notamment aux vétérans Tim Hardaway Jr. et Mike Conley pour apporter de l'expérience et de la création dans le backcourt. Deux joueurs solides, mais pas non plus capables d'être des menaces suffisamment solides pour épauler correctement le duo.

C'est pourquoi la priorité de Miami semble être de trouver une solution financière permettant de conserver Norman Powell après l'arrivée de Giannis.