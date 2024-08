Michael Jordan plus dangereux avec les Wizards qu’avec les Bulls ?

Tous ceux qui ont vécu la NBA de cette époque vous le diront : même s'il était un vétéran phénoménal à près de 40 ans lorsqu'il est revenu jouer sous le maillot des Washington Wizards, Michael Jordan n'était plus exactement le même basketteur terrifiant et absolument injouable qu'il avait été pendant toutes les années qui l'ont vu remporter 6 titres de champion NBA avec les Chicago Bulls. Néanmoins, "MJ" faisait encore peur et Rasheed Wallace a même un avis assez singulier sur le sujet, comme il l'a exposé dans son podcast cette semaine.

"Je pense que Michael Jordan était encore un peu plus dangereux avec les Wizards. Il n'avait plus les mêmes qualités athlétiques, mais ses angles étaient un peu plus affûtés. C'était un arrière hyper robuste qui pouvait jouer sur les postes 2 et 3. Tu ne pouvais pas le bouger facilement. Et son tir était devenu plus dangereux. Il était solide et il ne fallait pas le laisser ouvert".

Rasheed Wallace a le droit d'avoir son avis, d'autant qu'il a affronté Michael Jordan avant et après le deuxième Three-Peat des Bulls. On a simplement du mal à trouver MJ aussi "dangereux" sur la période 2001-2003 que sur sa fenêtre de domination à la fin des années 80 et dans les années 90.

