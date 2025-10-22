Michael Jordan : « J’aimerais pouvoir prendre une pilule magique et jouer au basket »

Désormais consultant NBA pour NBC, Michael Jordan a fait ses grands débuts dans son nouveau rôle à l’occasion de la reprise de la saison.

Michael Jordan est bien conscient que son époque est révolue. Les gamins d’aujourd’hui ne rêve plus de lui mais plutôt de LeBron James, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Anthony Edwards, etc. Discret dans les médias, le G.O.A.T a décidé de revenir sur le devant (relatif) de la scène en acceptant un poste de consultant pour NBC. Il faisait donc ses grands débuts la nuit dernière dans ce nouveau costume. Dans un premier segment sur la chaîne, l’ancien sextuple champion NBA a parlé de son amour pour le basketball en faisant notamment comprendre à quel point tout ça lui manque.

« J’aimerai pouvoir prendre une pilule magique, enfiler un short et jouer au basket aujourd’hui. C’est l’homme que je suis. Je vivais pour cette compétition et ça me manque. Ça me manque de pouvoir me mesurer aux meilleurs. Mais c’est mieux pour moi d’être assis ici avec vous plutôt que de me déchirer le tendon d’Achille et de finir en chaise roulante. »

Si seulement c’était possible. On saurait enfin combien de points marquerait Michael Jordan dans cette NBA moderne porté sur les espaces et un rythme effréné. En attendant que les génies de la science fassent leur boulot, on va apprécier la richesse des talents actuels.