Michael Porter Jr avoue que son contrat lui met la pression

Pour la très large majorité des joueurs NBA, le basket est avant tout une passion. Et ils ont réussi, de par leur abnégation et leur talent, en faire un boulot. Mais quoi qu'on en pense, un job reste un job. Et il y a des moments où ça ressemble plus à une tâche qu'à une passion justement. Michael Porter Jr ne s'en cache pas. L'un des aspects qui l'empêche parfois de profiter pleinement, et bien c'est l'argent. L'ailier a signé un contrat à hauteur de 179 millions de dollars sur cinq ans. Depuis, ce n'est plus tout à fait pareil.

« Des fois j’ai l’impression que c’est juste un boulot. Mais j’aime tellement le basket. J’aurais pu y jouer gratuitement du moment que j’aurais eu à manger. L’argent n’a jamais été mon but. Donc des fois, l’argent rend les choses un peu plus difficile et c’est plus dur d’apprécier. Parce qu’il y a des attentes qui viennent avec un contrat max. Vous êtes censé devenir un All-Star, et ceci cela. »

Une déclaration assez honnête et rarement entendue venant de la part d'un NBAer. Il est évident qu'il y a une charge mentale qui accompagne des contrats aussi onéreux - et c'est aussi pourquoi ils sont aussi élevés. Tout le défi consiste justement à répondre aux attentes. Michael Porter Jr n'a effectivement pas évolué autant que ce que les Nuggets auraient pu l'espérer, même s'il a été un élément important du titre décroché en 2023. En tout cas, sa franchise saura s'en souvenir lors des prochaines négociations.