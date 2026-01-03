Michael Porter Jr, le dossier chaud de la deadline ?

Performant avec les Brooklyn Nets, Michael Porter Jr suscite de nombreux intérêts à l'approche de la deadline des trades.

Sous les couleurs des Brooklyn Nets, Michael Porter Jr se montre performant depuis le début de la saison. Avec 25,8 points, 7,5 rebonds et 3,3 passes décisives de moyenne, l'ailier a redoré son image en NBA.

Et sans surprise, le talent de 27 ans risque d'animer la deadline des trades. Selon les informations de l'insider Jake Fischer, MPJ se trouve sur les radars des Detroit Pistons, des Golden State Warriors et des Milwaukee Bucks.

Concernant Milwaukee, la franchise veut absolument se renforcer pour mieux entourer Giannis Antetokounmpo. Du côté des Warriors, un trade de Jonathan Kuminga est attendu et une offensive pour Porter Jr a du sens.

Pour les Pistons, ils ont besoin d'un apport au scoring et le natif de Columbia peut incarner une solution. Dans le même temps, une autre piste n'est pas à oublier : les Chicago Bulls. La formation de l'Illinois pensait déjà à lui au moment de son départ des Nuggets.

En tout cas, un trade de Michael Porter Jr avant la deadline, le 5 février prochain, semble de plus en plus probable. Et les Nets pourraient réaliser un joli coup en obtenant des atouts intéressants.

Michael Porter Jr. ne veut pas d'un échange et le dit clairement