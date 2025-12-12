Michael Porter Jr. ne veut pas être tradé et le dit clairement

Michael Porter Jr. aborde son avenir avec les Nets au milieu des rumeurs de trade, insistant sur son envie de contribuer et rester impliqué dans le projet.

Dans l’effervescence grandissante des rumeurs d’échanges en NBA, Michael Porter Jr. a choisi de parler directement de son avenir à Brooklyn plutôt que de laisser les spéculations définir sa trajectoire. Au cœur d’un vestiaire des Nets encore fragile, il n’a pas esquivé les questions sur sa place, ni sur le rôle qu’il souhaite jouer alors que la saison se déroule et que le marché des transferts s’active.

Porter Jr. a été clair sur ce qu’il pense de sa situation, exprimant son ambition de rester un élément clé pour l’équipe. Dans ses propos, il a insisté sur son désir de contribuer durablement au projet plutôt que de voir son nom circuler dans les colonnes des rumeurs. Cette prise de position reflète une volonté forte de s’ancrer dans une équipe où il se sent valorisé, malgré un contexte de reconstruction et de résultats mitigés à Brooklyn.

« J'adore cet endroit. J'adore le personnel, j'adore l'énergie qui règne à l'entraînement. Tout le monde s'entend bien, il y a une bonne ambiance et une énergie positive dans le groupe. Donc, quelle que soit l'équipe qui apprécie ce que j'ai à offrir, c'est là que je veux être. »

Le joueur, qui avait rejoint les Nets l’été dernier après le trade des Denver Nuggets, a continué d’affirmer qu’il est motivé pour démontrer sa valeur sur le terrain. Il se bat pour prouver qu’il peut davantage que simplement être un élément financier absorbé dans une transaction. Il veut être considéré comme un pilier autour duquel construire, même dans un roster encore en évolution.

Même si le bilan des Nets est catastrophique (6-17), son arrivée à Brooklyn lui a permis d'atteindre cette saison ses meilleurs scores en carrière en termes de points (25,8), de rebonds (7,6) et de passes décisives (3,2), devenant ainsi un candidat légitime au All-Star Game. Dans une équipe qui perd, il est devenu l'option numéro un, et ça, ça lui plait.

« Je ne connais pas leurs plans à long terme. Cela dépasse mes compétences », a-t-il ajouté modestement. « Mais toute bonne équipe qui réussit a besoin d'un mélange de jeunes joueurs en pleine progression, dotés d'une énergie illimitée, et de joueurs plus âgés qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent transmettre leur expérience et enseigner aux jeunes. Donc comme je l'ai dit, s'ils veulent que je reste, je serais ravi de rester. »

Dans un vestiaire où les jeunes talents émergent et où l’équipe oscille entre tentatives de victoire et stratégie de reconstruction (le tanking n'est jamais loin...), Porter Jr. incarne une dualité, celle d’un scoreur de haut niveau qui souhaite rester à Brooklyn, mais dont les performances suscitent autant d’intérêt que de questions sur son meilleur rôle à long terme.

Alors que les rumeurs continuent de s'agiter autour des Nets et du marché des transferts, les déclarations de Porter Jr. ont le mérite d'être limpide. Lui veut être une pièce active du projet Nets, un atout sur le parquet et pas seulement un nom parmi les transactions potentielles. Reste à voir si la franchise de Brooklyn partage son enthousiasme et voit en lui ce joueur majeur autour duquel construire.

Michael Porter Jr. s’explique enfin à Brooklyn