Michael Porter Jr essaye de faire venir un ancien coéquipier de Denver à Brooklyn

Michael Porter Jr est sorti gagnant de son transfert vers les Brooklyn Nets. Plus désiré du côté des Denver Nuggets, il s’est affirmé comme un joueur majeur dans une faible équipe new-yorkaise en compilant plus de 24 points et 7 rebonds par match. Sa nouvelle franchise espère désormais passer un petit cap après avoir fait joué beaucoup de jeunes l’an passé. Elle s’est offerte Julius Randle pendant l’intersaison et dispose encore de suffisamment d’espace sous le Cap pour signer d’autres éléments susceptibles de renforcer le groupe.

Du coup, MPJ, toujours très bavard, en profite pour être impliqué. Il avoue être notamment en train d’essayer de rameuter Peyton Watson aux Nets. Son ancien coéquipier est toujours restricted free agent et il n’a pas encore trouvé un accord avec les Nuggets. Il se murmure qu’il chercherait un salaire à plus de 25 millions de dollars annuels. « Il va signer pour 130 millions », remarque Michael Porter Jr. « Mais j’essaye de le faire venir à Brooklyn. » Des déclarations enregistrées par un fan qui se trouvait à proximité des deux joueurs en question au Fan Fest de New York. Il est tombé sur leur conversation avec une troisième personne.

Il est peu probable que Watson termine à Brooklyn mais c’est bien de voir que Porter Jr s’investit. Surtout que son avenir aux Nets n’est pas assuré non plus. Il sera bientôt éligible à une extension et, si les deux parties ne trouvent pas un accord rapidement, il est tout à fait plausible qu’il soit à nouveau échangé.

Michael Porter Jr lui aussi bientôt tradé ?