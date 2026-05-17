Mikal Bridges, la confiance comme déclic

En difficulté au début des Playoffs, l'ailier des New York Knicks Mikal Bridges s'est totalement relancé grâce à la confiance de son équipe.

Les Playoffs de Mikal Bridges ont particulièrement mal démarré. Lors de la série face aux Atlanta Hawks (4-2), l'ailier des New York Knicks a incarné une véritable déception sur les 5 premiers matches de la série.

Si son rendement défensif était correct, l'ex-joueur des Phoenix Suns balbutiait son basket en attaque. Et certains observateurs se demandaient si le coach new-yorkais Mike Brown n'allait pas devoir le sortir du cinq majeur...

Mais l'entraîneur des Knicks a insisté avec Bridges. Et depuis le Game 6 face aux Hawks (24 points), il a trouvé le bon rythme avec une belle série contre les Philadelphia Sixers (4-0). Une confiance qui a eu l'effet d'un déclic.

"C’est toujours génial quand ton entraîneur te fait confiance. Et mes coéquipiers me soutiennent et m’aident à garder confiance, eux aussi. Je pense qu’on sait tous que l’objectif final, c’est simplement d’essayer de gagner des matches et de faire tout ce qu’il faut pour y parvenir.

Même quand je fais des erreurs, j’essaie juste de faire tout ce qu’il faut, je sais que je dois rebondir et en tirer des leçons. Il suffit de continuer à jouer. Je pense que c’est vraiment ça. Il ne faut pas s’attarder sur le passé. On en tire des leçons, mais il faut rester dans le présent et faire ce qu’il faut pour s’améliorer.

Je pense que c'est vraiment ça. Il faut juste tirer les leçons de chaque match et essayer de s'améliorer. Et c'est vraiment tout. J'essaie toujours de jouer pour aider l’équipe à gagner et de continuer à m'améliorer", a confié Mikal Bridges pour le New York Post.

Au fil des Playoffs, les Knicks ont trouvé la bonne formule. Avec un Karl-Anthony Towns plus impliqué, mais aussi un Bridges plus tranchant. Et pour rêver du titre NBA, New York a besoin de ce Mikal Bridges.

Mikal Bridges, un impact défensif salué