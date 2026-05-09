Mikal Bridges, un impact défensif salué

Pour limiter le talent des Philadelphia Sixers Tyrese Maxey, l’ailier des New York Knicks Mikal Bridges a réalisé un travail remarquable.

Les New York Knicks se rapprochent très sérieusement de la finale de la Conférence Est. Parfois pointé du doigt pour son manque d’impact offensif, Mikal Bridges pèse sur la série face aux Philadelphia Sixers (3-0) grâce à son apport défensif.

En mission sur Tyrese Maxey, l’ailier des Knicks parvient réellement à limiter l’arrière des 76ers. Agressif, Bridges a été l’un des hommes importants pour perturber le secteur offensif de Philadelphie, qui a seulement marqué 18 points dans le 4ème quart-temps de ce Game 3.

Et devant les médias, l’entraîneur de NY Mike Brown a tenu à souligner le rôle joué par Bridges.

"Je manquerais à mon devoir si je ne soulignais pas le travail acharné que Mikal accomplit en défense face à Maxey. On ne peut pas l'arrêter. On espère qu'il rate quelques tirs, mais il faut redoubler d'efforts, et Mikal se donne à fond pour y parvenir", a apprécié Brown.

Après des débuts de Playoffs compliqués, Bridges a clairement retrouvé des couleurs. Grâce à sa défense bien sûr. Mais il a aussi gagné en rythme en attaque. Sur les 4 derniers matches, l’ex-joueur des Phoenix Suns tourne d’ailleurs à 20,5 points de moyenne.

Et avec un Mikal Bridges à ce niveau, les Knicks enchaînent les victoires...

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