Les Knicks aux portes de la fînale de Conférence

Les Knicks sont désormais à une victoire de la finale de conférence. Emmené par un immense Jalen Brunson, New York est allé s’imposer à Philadelphie (108-94) lors du Game 3 pour prendre une avance de 3-0 dans la série face aux Sixers.

Comme souvent dans ces playoffs, Brunson a été le patron du money-time. Après un début de match compliqué au tir, le meneur des Knicks a terminé avec 33 points et 9 passes décisives, inscrivant plusieurs paniers décisifs dans le quatrième quart-temps pour éteindre définitivement les derniers espoirs de Philadelphie.

Le succès des Knicks est d’autant plus impressionnant qu’ils étaient privés d’OG Anunoby, blessé aux ischios lors du match précédent. Malgré cette absence importante et les problèmes de fautes de Karl-Anthony Towns, New York a trouvé des solutions collectivement. Mikal Bridges a signé 23 points des deux côtés du terrain, tandis que Landry Shamet a créé la surprise avec 15 points précieux en sortie de banc.

Les Knicks s’en remettent à Brunson et mènent 2-0

Le début de rencontre avait pourtant tourné en faveur des Sixers. Porté par son public et par un Paul George agressif dès le premier quart-temps, Philadelphie avait pris jusqu’à 12 points d’avance. Mais les Knicks ont progressivement étouffé l’attaque adverse grâce à leur défense et à leur capacité à accélérer après la pause. George, très en vue au départ, n’a plus marqué le moindre point après le premier quart-temps.

Joel Embiid effectuait son retour après avoir manqué le Game 2 en raison de douleurs à la hanche et à la cheville. Le pivot camerounais a terminé avec 18 points, 6 rebonds et 5 passes, mais sans réellement parvenir à imposer sa domination habituelle. Kelly Oubre Jr. a fini meilleur marqueur des Sixers avec 22 points, tandis que Tyrese Maxey s’est arrêté à 17 unités.

New York reste désormais sur six victoires consécutives en playoffs, sa meilleure série depuis 1999, et continue d’impressionner par sa profondeur, sa dureté et sa capacité à répondre à tous les scénarios. Philadelphie, de son côté, se retrouve au bord de l’élimination avec un retard de 0-3 dont quasiment aucune équipe ne revient dans l’histoire NBA.