Les Knicks s’en remettent à Brunson et mènent 2-0

Jalen Brunson a inscrit 26 points et a fait basculer la rencontre dans le money time pour permettre aux New York Knicks de battre les Philadelphia 76ers 108-102 mercredi soir. New York mène désormais 2-0 dans cette demi-finale de conférence Est.

Privés de Joel Embiid, touché à la hanche et à la cheville, les Sixers ont cette fois offert une vraie résistance après la correction subie au Game 1 (137-98). Le match a été extrêmement serré, avec 25 changements de leader (un record en playoffs depuis 11 ans) et 14 égalités. Aucune équipe n’a compté plus de sept points d’avance.

Dans ce contexte tendu, Brunson a encore répondu présent. Le meneur des Knicks a inscrit le panier qui a redonné l’avantage à New York à un peu plus de cinq minutes de la fin, avant d’ajouter un autre tir important pour porter le score à 103-99. Derrière, Mikal Bridges a enfoncé le clou avec un panier qui a donné six points d’avance aux Knicks.

OG Anunoby a ajouté 24 points pour New York, même s’il n’était plus sur le parquet dans les dernières minutes, sans que l’on sache immédiatement s’il était blessé. Karl-Anthony Towns a lui terminé avec 20 points, 10 rebonds et 7 passes décisives.

Côté Philadelphie, Tyrese Maxey a retrouvé son explosivité après un premier match discret. Il a compilé 26 points, dont 19 en première mi-temps et 15 dans le deuxième quart-temps, multipliant les accélérations. Les Knicks ont cependant mieux contenu l’arrière après la pause, notamment grâce au travail défensif de Bridges, auteur également de 18 points.

Les Sixers ont aussi obtenu 19 points de Paul George et 19 de Kelly Oubre Jr., tandis que VJ Edgecombe en a ajouté 17 pour compenser l’absence d’Embiid.

Philadelphie menait encore 99-96 après un tir à trois points d’Oubre, mais Josh Hart, pourtant diminué après s’être blessé à la main ou au poignet gauche dans le troisième quart-temps, a répondu immédiatement derrière avec un tir primé crucial.

La série se déplace désormais à Philadelphie pour les Games 3 et 4, vendredi puis dimanche. Embiid espère retrouver une salle acquise aux Sixers, même si les fans new-yorkais pourraient encore se faire entendre en Pennsylvanie. Les fans, eux, aimeraient déjà être sûrs de voir l’ancien MVP sur le terrain...