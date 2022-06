Mikal Bridges est toujours amer : “Ces salopards nous ont eus”

Quoi qu'il advienne lors des Finales NBA 2022, l'un des moments les plus choquants et inattendus de ces playoffs aura assurément été l'élimination des Phoenix Suns par les Dallas Mavericks en demi-finale de Conférence. Mikal Bridges a encore en travers de la gorge la défaite dans le game 7 et plus globalement la série.

C'est ce qu'il a expliqué lors de son passage dans l'émission de JJ Redick, "The Old Man and the Three". On y comprend que les Suns ont été un peu trop confiants et pensaient ne pas craindre grand chose face aux Mavs, un adversaire qu'ils avaient l'habitude de battre assez facilement.

"Je ne pensais pas que ça nous arriverait. Surtout contre Dallas. Je n'avais jamais perdu contre eux avant ces playoffs et les Suns n'avaient plus perdu contre eux depuis des années. A chaque fois qu'on les jouait, on se disait même qu'on savait exactement quoi faire pour les battre à chaque fois. Et puis... ces salopards nous ont eu".

Mikal Bridges n'a pas échappé au naufrage, lui qui était lancé sur des playoffs de haut niveau, dans le rôle de défenseur attitré des meilleurs joueurs adverses. Les Suns ont perdu le game 7 123 à 90, provoquant une onde de choc alors que la plupart des gens attendaient une finale de Conférence entre Phoenix et Golden State.

Luka Doncic a adoré exploser les Suns et ça s'est vu sur son visage