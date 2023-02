Mikal Bridges, l’étoffe d’une star en devenir aux Nets ?

Sans le moindre doute, Mikal Bridges représente le meilleur joueur récupéré par les Brooklyn Nets dans le mega deal pour Kevin Durant. Débarqué en provenance des Phoenix Suns, l'ailier a déjà réussi à s'imposer comme l'un des meilleurs défenseurs de la NBA.

Avec son profil, il s'impose comme un joueur de complément idéal pour un prétendant au titre. On le sait, la formation de l'Arizona a longtemps été réticente à l'idée de l'intégrer à cet échange. Mais la possibilité de récupérer KD était trop tentante...

Du côté des Nets, il ne faut pas le cacher : les picks cédés par les Suns incarnaient l'ajout majeur de ce deal. Cependant, Bridges n'arrive pas si loin derrière. Et à 26 ans, une question se pose autour du natif de Philadelphie : peut-il devenir plus qu'un excellent joueur de complément ?

Dans l'immédiat, Mikal Bridges assure à Brooklyn de conserver un certain niveau de compétitivité. Sur le plan défensif, il apporte d'énormes garanties. Et autour de lui, les Nets ont de nombreux jeunes talentueux pour offrir un niveau de jeu intéressant.

Avec un bilan de 5 victoires et 5 défaites sur les 10 derniers matches, l'équipe se maintient dans le Top 5 de la Conférence Est. Et en trouvant la bonne formule, elle peut toujours prétendre à une qualification directe pour les Playoffs.

Mais pour avoir une telle ambition, Bridges va devoir assumer, pleinement, son nouveau statut. "Caché" derrière Devin Booker, Chris Paul et même parfois Deandre Ayton à Phoenix, il est clairement au centre de toutes les attentions à Brooklyn.

Une nouvelle donne qui lui a permis d'exploser les compteurs la nuit dernière : 45 points dans un succès face au Miami Heat (116-105). A 17/24 aux tirs, il a fait vivre un enfer aux Floridiens avec 15 points consécutifs pour faire la différence !

"Mes coéquipiers n'ont pas arrêté de me trouver. Ils ont senti que j'étais chaud et ont continué à me donner le ballon, à placer de bons écrans. Moi, j'ai simplement exécuté le jeu, avec le coach qui a appelé des systèmes pour moi.

Donc franchement, j'ai simplement eu une énorme confiance et je suis resté agressif", a résumé Mikal Bridges devant les médias.