Mike Brown viré par les Kings !

Les Sacramento Kings sont en difficulté et on sentait que des choses se préparaient, que ce soit au niveau coaching staff ou des joueurs. Par contre, on ne s'attendait pas à ce que Mike Brown, Coach of the Year en 2023 et prolongé en juin dernier, soit débarqué dans ces conditions. D'après Shams Charania, le front office de Sacramento a choisi de virer Brown. Et à en croire Matt George d'ABC 10, la décision lui a été annoncée juste après un entraînement qu'il venait d'animer et un passage devant les médias, mais aussi juste avant que l'équipe ne s'envole pour Los Angeles, où elle disputera son prochain match.

Il est probable qu'en attendant qu'un nouveau coach ne débarque, l'un de ses actuels assistants prenne la relève, à savoir Jay Triano, premier dans la hiérarchie, mais aussi Doug Christie, Luke Loucks, Leandro Barbosa, Riccardo Fois et Jim Moran.

Mike Brown est le coach qui a ramené Sacramento en playoffs après 17 ans sans qualification.

Les Kings ont perdu leurs 5 derniers matches et sont déjà un peu décroché dans la course à la qualification pour le play-in tournament.