Miles Bridges reste aux Hornets pour 75 millions

Miles Bridges fait confiance à la franchise qui a su lui redonner sa chance après avoir été écarté des parquets pendant un an suite à une affaire de violences conjugales sur son ex-compagne. Un temps tenté par l’idée de rejoindre une autre équipe, l’ailier de 26 ans s’est finalement engagé pour 75 millions de dollars sur trois ans avec les Charlotte Hornets.

Les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Clippers espéraient notamment mettre la main sur le joueur qui tournait à plus de 21 points, 7 rebonds et 3 passes la saison dernière. Mais Bridges va donc rester aux Hornets pour entourer LaMelo Ball et le jeune Brandon Miller. Charlotte n’a plus joué les playoffs depuis 2016 mais le jeune groupe a montré des progrès sur la fin de saison dernière.

Avec Miller et Williams qui progressent, Ball enfin en bonne santé, les vétérans Grant Williams et Tre Mann, l’arrivée de Tidjane Salaün ainsi que la présence de Miles Bridges, cette formation peut peut-être se mêler à la course pour le playin à l’Est.