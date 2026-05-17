Milke Conley n’a pas encore dit son dernier mot…

Malgré le poids des années, le meneur des Minnesota Timberwolves Mike Conley compte bien poursuivre sa carrière en NBA.

A 38 ans, Mike Conley compte bien disputer une 20ème saison en NBA. A l'occasion des demi-finales de la Conférence Ouest, le meneur des Minnesota Timberwolves a été sorti par les San Antonio Spurs (2-4) en Playoffs.

Cette élimination aurait pu être synonyme d'une fin de carrière pour l'ex-joueur des Memphis Grizzlies. Sur cet exercice 2025-2026, son temps de jeu a logiquement chuté, tout comme son impact sur le plan sportif.

Mais après des Playoffs plutôt intéressants en sortie de banc, Conley a l'intention de s'accrocher.

"Je vais beaucoup réfléchir, faire le point. Voir ce qui compte pour ma famille… Je crois que je me suis prouvé que je pouvais continuer à jouer encore un peu. Faire partie de cette ligue est une chance, et je ne la tiens absolument pas pour acquise", a annoncé Mike Conley pour le Minnesota Star Tribune.

Avec sa grande expérience, le natif de Fayetteville reste un élément très apprécié du vestiaire des Wolves. D'ailleurs, Minnesota pourrait chercher à le conserver pour continuer d'encadrer les jeunes talents de l'équipe.

Agent libre cet été, Mike Conley va devoir se poser les bonnes questions avant sa potentielle dernière aventure en NBA.

Les explications du retour express de Mike Conley aux Wolves