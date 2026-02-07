Echangé par les Minnesota Timberwolves avant la deadline, le meneur Mike Conley va réaliser son retour dans cette équipe comme agent libre.

Mike Conley n'a même pas eu besoin de faire ses valises. Pourtant, dans le cadre d'un deal avec les Chicago Bulls et les Detroit Pistons, le meneur a bel et bien été échangé par les Minnesota Timberwolves mardi.

Pour les Wolves, ce deal était avant tout financier : en se séparant de Conley, Minnesota est tombé sous le "first apron" et a économisé plus de 20 millions de dollars en "luxury tax". Le plus beau dans l'histoire ? Le vétéran de 38 ans s'apprête à réaliser son retour chez les Wolves, selon ESPN !

Comment est-ce possible ? Après son départ de Minnesota, l'ex-joueur des Memphis Grizzlies a été ensuite envoyé par les Bulls aux Charlotte Hornets. Dans la foulée, les Hornets ont décidé de le couper. Et grâce à ce second trade, Conley a bel et bien le droit de revenir à Minnesota.

En effet, la "Zydrunas Ilgauskas Rule" est claire : une équipe ne peut pas resigner avant un an un joueur qu'elle vient d'échanger. Mais cette restriction s'applique seulement au dernier club ayant transféré le joueur.

Dans le cas de Conley, il ne peut donc pas s'engager avec Chicago après avoir été coupé par Charlotte. Par contre, son retour à Minnesota est autorisé. Malgré son déclin sportif, Mike Conley reste un leader très apprécié dans le vestiaire des Wolves.

