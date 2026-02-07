Rudy Gobert, son gros coup de gueule pour secouer les Wolves

Dépité par l'irrégularité des Minnesota Timberwolves, l'intérieur Rudy Gobert a réalisé une sortie remarquée face à la presse.

Les Minnesota Timberwolves ont encore déçu avec une défaite face aux New Orleans Pelicans (115-119). Capables du meilleur comme du pire d'un soir à l'autre, Rudy Gobert et ses partenaires restent plombés par une irrégularité chronique.

Actuellement 6ème à l'Ouest, cette équipe va devoir réagir pour assurer sa place en Playoffs. Et surtout nourrir des ambitions dignes d'un prétendant au titre NBA. Pour tenter de trouver des solutions, Gobert a décidé de se lâcher devant les médias.

Dépité par l'inconstance des siens, l'international français a pointé du doigt des efforts défensifs défaillants.

"Il n'y a tout simplement aucun effort. Nous avons vu cela à de nombreuses reprises cette année, ces dernières années, depuis que je suis ici.. Nous savons toujours que cela va arriver. Quand cela arrive, il n'y a aucun sentiment d'urgence, aucune responsabilité. A un moment, si les joueurs ne prennent pas leurs responsabilités, quelqu'un d'autre doit le faire.

Cela devrait commencer par nous-mêmes, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Donc, à un moment, ça doit venir du staff. Ce n'est pas une décision facile pour un coach de retirer des joueurs du match. Ce n'est pas quelque chose que l'on souhaite faire, mais je pense que si les joueurs ne font aucun effort, à un moment, peu importe le talent de l'équipe, tu ne peux tout simplement pas être une équipe gagnante.

Et ça commence avec moi. Si je ne fais pas d'efforts, mettez-moi sur le banc. Retirez-moi du jeu. Tout le monde suivra. Les meilleurs joueurs et les leaders, si nous ne faisons pas d'efforts, peu importe que vous marquiez 50 points, nous ne gagnerons pas.

À un moment, si nous ne sommes pas assez matures pour assumer cette responsabilité de nous-mêmes, cela pourrait être une solution. Et je vous garantis que lorsque nous reviendrons sur le terrain, nous ferons des efforts", a lancé Rudy Gobert.

Le discours est clair : Chris Finch ne doit pas avoir peur de sanctionner des joueurs en dilettante. Sur cette saison 2025-2026, Rudy Gobert n'a lui pas grand-chose à se reprocher sur le plan défensif. Le Tricolore, sacré à 4 reprises comme DPOY, évolue à un haut niveau de ce côté du parquet.

Rudy Gobert, un discours qui peut tendre...

Par contre, il faudra voir comment ce message sera reçu dans le vestiaire des Wolves. Car à travers ses propos, il vise très clairement Anthony Edwards et Julius Randle. Les deux leaders offensifs de Minnesota ne sont pas toujours concernés en défense.

Et si le récent recrutement d'Ayo Dosunmu devrait faire du bien aux Wolves, une prise de conscience collective semble effectivement nécessaire. Car ponctuellement, Minnesota se montre capable de performances abouties des deux côtés du terrain.

"C'est fou car quand on défend ensemble, on gagne tous les soirs. Personne ne devrait être dispensé de défendre. Parce que les gars sont trop talentueux de nos jours... Nous jouons pour remporter le titre. Si tu te sens fatigué, tu devrais demander à sortir.

Et si vous avez l'énergie pour jouer, vous devriez faire l'effort", a terminé Rudy Gobert.

Pour le bien des Wolves, ce coup de gueule était probablement nécessaire. Fallait-il le pousser en public ? On peut penser que l'intérieur de 33 ans a également lâché ses vérités dans l'intimité du groupe.

Désormais, une question se pose : sera-t-il entendu par Finch et surtout par ses coéquipiers ? Car pour viser le titre NBA, les Minnesota Timberwolves doivent effectivement en faire plus.

