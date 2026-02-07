Les résultats de la nuit en NBA, celle de Kawhi Leonard

Heat @ Celtics : 96-98

Knicks @ Pistons : 80-118

Pacers @ Bucks : 99-105

Pelicans @ Timberwolves : 119-115

Grizzlies @ Trail Blazers : 115-135

Clippers @ Kings : 114-111

Kawhi Leonard brille, les Pistons écrasent les Knicks !

- Si le projet a changé après les départs de James Harden et d'Ivica Zubac, Kawhi Leonard reste lui présent pour porter son équipe. Les Los Angeles Clippers l'ont emporté sur le parquet des Sacramento Kings (114-111).

En attendant le renfort des recrues de la deadline, les Californiens ont pu compter sur un excellent Kawhi : 31 points (9/19 aux tirs), 9 rebonds et 7 passes décisives. Pourtant, les Kings ont réalisé une meilleure entame.

Présent dans le 5 majeur, Maxime Raynaud a pesé (12 points, 5 rebonds), alors que Malik Monk (18 points) et Dylan Cardwell (14 points et 14 rebonds) ont eu un impact en sortie de banc. En revanche, pour son second match à Sacramento, Deandre Hunter a été très maladroit (6 points à 1/8).

En face, Leonard a aussi pu compter sur le soutien de John Collins (22 points) et de Brook Lopez (15 points, 9 rebonds). Avec une 11ème défaite consécutive, les Kings continuent de couler à l'Ouest...

KAWHI THROWS THE LOB TO FLIGHT 5 ✈️ pic.twitter.com/4QCC8uF9vm — LA Clippers (@LAClippers) February 7, 2026

- Le choc de la Conférence Est a tourné à la démonstration ! A domicile, les Detroit Pistons ont surclassé les New York Knicks (118-80). Immédiatement dans le bon tempo, la franchise de Motor City a creusé l'écart dès le premier quart-temps.

Les titulaires n'ont même pas eu besoin de forcer avec des temps de jeu limités pour Cade Cunningham (11 points et 7 passes décisives), Tobias Harris (15 points) ou encore Isaiah Stewart (15 points). Par contre, Daniss Jenkins (18 points) s'est tout de même distingué.

En face, Mikal Bridges a tenté de limiter les dégâts (19 points à 7/16). Mais il a été trop seul... Jalen Brunson (12 points à 4/20 dont 0/8 à trois points) n'a pas enfilé sa cape de héros. Mohammed Diawara (4 points, 2 rebonds) et Pacôme Dadiet (5 points) ont été discrets.

Le come-back fou des Celtics, les Wolves chutent...

- Menés de 22 points, les Boston Celtics ont réussi à renverser le Miami Heat (98-96) ! Auteurs d'un bon début de partie, les Floridiens semblaient filer vers un large succès au TD Garden. Grâce au duo Andrew Wiggins (26 points) - Norman Powell (24 points), le Heat a rapidement pris les commandes de la rencontre.

Avec l'apport à l'intérieur de Bam Adebayo (16 points, 7 rebonds), Boston semblait sans la moindre solution. Mais après la pause, Jaylen Brown (29 points) et Derrick White (21 points) ont sonné la révolte ! Utilisés en sortie de banc, Payton Pritchard (24 points) et Nikola Vucevic (11 points et 12 rebonds pour ses débuts) ont été également essentiels pour signer ce comeback, le plus gros de Boston cette saison.

Alors que les Celtics ont fait la différence dans le money-time sur un panier primé de White, Davion Mitchell a raté un tir pour l'emporter à 2,7 secondes de la fin... Il s'agit de la 5ème victoire consécutive pour Boston, désormais 2ème à l'Est.

- Un autre comeback : les New Orleans Pelicans ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves. Sur une série de trois défaites consécutives et menés de 18 points, les Pelicans ont pu se reposer sur un trio très performant.

En forme ces dernières semaines, Saddiq Bey (30 points, 9 rebonds) a crevé l'écran malgré sa maladresse à longue distance (3/10). Zion Williamson (29 points) et Trey Murphy (26 points) ont aussi été très précieux. Sans oublier aussi la copie du rookie Derik Queen (17 points, 8 rebonds).

Dans le sillage d'Anthony Edwards (35 points), les Wolves pensaient se diriger vers un succès maîtrisé. Cependant, malgré le chantier de Rudy Gobert (12 points, 16 rebonds) à l'intérieur et le bon match de Julius Randle (24 points, 8 rebonds, 7 passes décisives), ils ont totalement craqué après la pause.

Et si Bones Hyland (20 points) a été presque décisif dans le money-time, Williamson a eu le dernier mot. Et Bey a été solide sur la ligne après un tir raté d'Edwards.

Saddiq Bey tonight: 30 PTS

9 REB

5 AST

7-7 FT pic.twitter.com/xVFjjWkmc6 — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 7, 2026

Milwaukee enchaîne enfin trois victoires, les Blazers déroulent

- Pour la première fois cette saison, les Milwaukee Bucks ont enregistré une troisième victoire consécutive. La franchise du Wisconsin a dominé les Indiana Pacers (105-99). Toujours sans Giannis Antetokounmpo, à l'infirmerie, les Bucks se sont reposés sur Kevin Porter Jr (23 points, 8 passes décisives et 7 rebonds) et Ryan Rollins (22 points).

En sortie de banc, Bobby Portis (21 points) a également eu un bel impact. Après une belle entame, les Pacers ont perdu le fil de la partie. Sans Ivica Zubac, blessé à la cheville, Andrew Nembhard (22 points) a beaucoup arrosé (6/17). Alors que Pascal Siakam (19 points) a été en difficulté à longue distance (1/8).

Au courage, Indiana a tout de même fait trembler Milwaukee dans le money-time. Un 15-0 a totalement relancé les débats. Cependant, Porter Jr a initié un 7-0 en faveur des Bucks pour valider ce succès.

- Enfin, les Portland Trail Blazers ont facilement déroulé face aux Memphis Grizzlies (135-115). Pourtant, la formation du Tennessee avait réalisé la meilleure entame. Cam Spencer (18 points) et GG Jackson (15 points) ont tenu le coup sans Ja Morant.

Puis l'accélération des Blazers a été terrible. Totalement dépassés, les Grizzlies n'ont pas réussi à tenir le rythme. Sans Deni Avdija, Portland a pu compter sur Jerami Grant (23 points), Jrue Holiday (20 points) ou encore Donovan Clingan (13 points, 17 rebonds).

Par la suite, le banc des Blazers s'est chargé de creuser l'écran. Avec notamment l'apport intéressant de Rayan Rupert : 12 points (à 4/6 aux tirs) en 12 minutes. Un succès maîtrisé pour Portland face à un Memphis en phase d'adaptation après la deadline.

