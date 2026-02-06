Point arrivées / départs : la liste complète de tous les mouvements pour chaque franchise NBA

Les derniers jours ont été particulièrement agités en NBA. Entre ajustements stratégiques, paris sur l’avenir et tentatives de coup immédiat, les franchises ont multiplié les mouvements pour remodeler leurs effectifs. Certains transferts ont fait grand bruit, d’autres sont passés plus discrètement, mais tous auront un impact, à court ou moyen terme, sur l’équilibre de la ligue.

Pour y voir clair, voici un point complet sur l’ensemble des arrivées et des départs enregistrés ces derniers jours. Franchise par franchise, tour d’horizon de tous les mouvements à connaître pour ne rien manquer de cette séquence intense du marché NBA.

Utah Jazz

In : JJ Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams, Chris Boucher, Lonzo Ball (va être coupé), deux seconds tours des Cavaliers

Out : Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, 3 picks au premier tour (Lakers 2027, Suns 2031, plus favorable entre Jazz/Cavs/Timberwolves en 2027)

Memphis Grizzlies

In : Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, 3 picks (Lakers 2027, Suns 2031, plus favorable entre Jazz/Cavs/Timberwolves en 2027), Eric Gordon

Out : JJ Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams

Sacramento Kings

In : De’Andre Hunter

Out : Dennis Schröder, Keon Ellis

Atlanta Hawks

In : Duop Reath, trois seconds tours, Jock Landale, Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Gabe Vincent

Out : Vit Krejci, Kristaps Porzingis, Luke Kennard

Portland Trail Blazers

In : Vit Krejci

Out : Duop Reath, deux seconds tours

Cleveland Cavaliers

In : James Harden, Keon Ellis et Dennis Schröder

Out : Darius Garland, Lonzo Ball, trois seconds tours

Los Angeles Clippers

In : Darius Garland, Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, premier tour 2026 des Pacers (protégé 1-4 et 1-30) devient premier tour non protégé en 2031, premier tour 2029 des Pacers non protégé, second tour des Cavaliers

Out : James Harden, Ivica Zubac, Chris Paul

Boston Celtics

In : Nikola Vucevic

Out : Anfernee Simons, Josh Minott, Chris Boucher

Detroit Pistons

In : Kevin Huerter, Dario Saric, un swap 2026 avec Minnesota (Detroit pioche le mieux placé)

Out : Jaden Ivey

Chicago Bulls

In : Anferne Simmons, Collin Sexton, Nick Richards, Guerschon Yabusele, Rob Dillingham, Leonard Miller, neuf seconds tours

Out : Nikola Vucevic, Coby White, Kevin Huerter, Ayo Dosunmu, Julian Phillips, Dalen Terry

Minnesota Timberwolves

In : Ayo Dosunmu

Out : Mike Conley, Dario Saric, Rob Dillingham, swap draft 2026 (le meilleur des deux entre Detroit et Minny ira à Detroit, Minny aura l’autre)

Washington Wizards

In : Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (va être coupé)

Out : Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley, premier tour du Thunder en 2026, premier tour des Warriors 2030 (protégé top-20), trois seconds tours

Dallas Mavericks

In : Khris Middleton, AJ Johnson, Marvin Bagley, premier tour du Thunder en 2026, premier tour des Warriors 2030 (protégé top-20), trois seconds tours, Tyus Jones

Out : Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum

Toronto Raptors

In : Chris Paul (va être coupé), Trayce Jackson Davis

Out : Ochai Agbaji, second tour 2032, second tour 2026 des Lakers

Brooklyn Nets

In : Ochai Agbaji, second tour 2032 des Raptors, Josh Minott, Hunter Tyson

Out : Cam Thomas (coupé)

Golden State Warriors

In : Kristaps Porzingis, second tour 2026 des Lakers (via Toronto)

Out : Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Trayce Jackson-Davis

Philadelphie Sixers

In : Premier tour 2026 des Rockets (via le Thunder), trois seconds tours

Out : Jared McCain, Eric Gordon

Oklahoma City Thunder

In : Jared McCain, Mason Plumlee

Out : Ousmane Dieng, premier tour 2026 des Rockets, quatre seconds tours

Charlotte Hornets

In : Coby White, deux seconds tours, Malaki Branham

Out : Mason Plumlee, Collin Sexton

Orlando Magic

Out : Tyus Jones

Indiana Pacers

In : Ivica Zubac

Out : Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, premier tour 2026 des Pacers (protégé 1-4 et 1-30) devient premier tour non protégé en 2031, premier tour 2029 des Pacers non protégé

New York Knicks

In : José Alvarado

Out : Guerschon Yabusele, deux seconds tours

New Orleans Pelicans

In : Dalen Terry, deux seconds tours

Out : José Alvarado

Los Angeles Lakers

In : Luke Kennard

Out : Gabe Vincent, un second tour

Milwaukee Bucks

In : Ousmane Dieng, Nigel Hayes-Davis

Out : Amir Coffey, Cole Anthony

Phoenix Suns

In : Amir Coffey, Cole Anthony

Out : Nigel Hayes-Davis, Nick Richards

Denver Nuggets

Out : Hunter Tyson

Le grand récap des trades et rumeurs de la deadline