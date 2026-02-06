Point arrivées / départs : la liste complète de tous les mouvements pour chaque franchise NBA

Les derniers jours ont été particulièrement agités en NBA. Entre ajustements stratégiques, paris sur l’avenir et tentatives de coup immédiat, les franchises ont multiplié les mouvements pour remodeler leurs effectifs. Certains transferts ont fait grand bruit, d’autres sont passés plus discrètement, mais tous auront un impact, à court ou moyen terme, sur l’équilibre de la ligue.
Pour y voir clair, voici un point complet sur l’ensemble des arrivées et des départs enregistrés ces derniers jours. Franchise par franchise, tour d’horizon de tous les mouvements à connaître pour ne rien manquer de cette séquence intense du marché NBA.
Utah Jazz
In : JJ Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams, Chris Boucher, Lonzo Ball (va être coupé), deux seconds tours des Cavaliers
Out : Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, 3 picks au premier tour (Lakers 2027, Suns 2031, plus favorable entre Jazz/Cavs/Timberwolves en 2027)
Memphis Grizzlies
In : Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, 3 picks (Lakers 2027, Suns 2031, plus favorable entre Jazz/Cavs/Timberwolves en 2027), Eric Gordon
Out : JJ Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams
Sacramento Kings
In : De’Andre Hunter
Out : Dennis Schröder, Keon Ellis
Atlanta Hawks
In : Duop Reath, trois seconds tours, Jock Landale, Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Gabe Vincent
Out : Vit Krejci, Kristaps Porzingis, Luke Kennard
Portland Trail Blazers
In : Vit Krejci
Out : Duop Reath, deux seconds tours
Cleveland Cavaliers
In : James Harden, Keon Ellis et Dennis Schröder
Out : Darius Garland, Lonzo Ball, trois seconds tours
Los Angeles Clippers
In : Darius Garland, Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, premier tour 2026 des Pacers (protégé 1-4 et 1-30) devient premier tour non protégé en 2031, premier tour 2029 des Pacers non protégé, second tour des Cavaliers
Out : James Harden, Ivica Zubac, Chris Paul
Boston Celtics
In : Nikola Vucevic
Out : Anfernee Simons, Josh Minott, Chris Boucher
Detroit Pistons
In : Kevin Huerter, Dario Saric, un swap 2026 avec Minnesota (Detroit pioche le mieux placé)
Out : Jaden Ivey
Chicago Bulls
In : Anferne Simmons, Collin Sexton, Nick Richards, Guerschon Yabusele, Rob Dillingham, Leonard Miller, neuf seconds tours
Out : Nikola Vucevic, Coby White, Kevin Huerter, Ayo Dosunmu, Julian Phillips, Dalen Terry
Minnesota Timberwolves
In : Ayo Dosunmu
Out : Mike Conley, Dario Saric, Rob Dillingham, swap draft 2026 (le meilleur des deux entre Detroit et Minny ira à Detroit, Minny aura l’autre)
Washington Wizards
In : Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum (va être coupé)
Out : Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley, premier tour du Thunder en 2026, premier tour des Warriors 2030 (protégé top-20), trois seconds tours
Dallas Mavericks
In : Khris Middleton, AJ Johnson, Marvin Bagley, premier tour du Thunder en 2026, premier tour des Warriors 2030 (protégé top-20), trois seconds tours, Tyus Jones
Out : Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum
Toronto Raptors
In : Chris Paul (va être coupé), Trayce Jackson Davis
Out : Ochai Agbaji, second tour 2032, second tour 2026 des Lakers
Brooklyn Nets
In : Ochai Agbaji, second tour 2032 des Raptors, Josh Minott, Hunter Tyson
Out : Cam Thomas (coupé)
Golden State Warriors
In : Kristaps Porzingis, second tour 2026 des Lakers (via Toronto)
Out : Jonathan Kuminga, Buddy Hield, Trayce Jackson-Davis
Philadelphie Sixers
In : Premier tour 2026 des Rockets (via le Thunder), trois seconds tours
Out : Jared McCain, Eric Gordon
Oklahoma City Thunder
In : Jared McCain, Mason Plumlee
Out : Ousmane Dieng, premier tour 2026 des Rockets, quatre seconds tours
Charlotte Hornets
In : Coby White, deux seconds tours, Malaki Branham
Out : Mason Plumlee, Collin Sexton
Orlando Magic
Out : Tyus Jones
Indiana Pacers
In : Ivica Zubac
Out : Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, premier tour 2026 des Pacers (protégé 1-4 et 1-30) devient premier tour non protégé en 2031, premier tour 2029 des Pacers non protégé
New York Knicks
In : José Alvarado
Out : Guerschon Yabusele, deux seconds tours
New Orleans Pelicans
In : Dalen Terry, deux seconds tours
Out : José Alvarado
Los Angeles Lakers
In : Luke Kennard
Out : Gabe Vincent, un second tour
Milwaukee Bucks
In : Ousmane Dieng, Nigel Hayes-Davis
Out : Amir Coffey, Cole Anthony
Phoenix Suns
In : Amir Coffey, Cole Anthony
Out : Nigel Hayes-Davis, Nick Richards
Denver Nuggets
Out : Hunter Tyson
Le grand récap des trades et rumeurs de la deadline