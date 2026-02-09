Milwaukee relance le pétard ambulant Cam Thomas

Coincé à Brooklyn ces derniers mois, Cam Thomas a trouvé un nouveau point de chute pour exprimer son talent offensif : les Milwaukee Bucks.

Libéré par Brooklyn avant la deadline, Cam Thomas n’aura pas mis longtemps à rebondir. Selon Shams Charania d'ESPN, l’arrière scoreur s’est engagé avec les Milwaukee Bucks. Les termes du contrat n’ont pas encore été dévoilés, mais l’essentiel est ailleurs. A 24 ans, Thomas retrouve une équipe pour tenter de s'épanouir après plusieurs saisons dans un contexte franchement bancal aux Nets.

Sur les trois derniers exercices, Cam Thomas tournait à 21,4 points de moyenne. Un chiffre qui rappelle que Cam Thomas est un scoreur très prolifique et pas forcément le pétard inefficace que certains aiment caricaturer. Son jeu est très orienté vers le scoring et le reste de sa palette (éfense, création pour les autres, impact sans ballon) pose question. Mais difficile d’évaluer pleinement un joueur resté coincé pendant des années dans une situation floue, entre reconstruction permanente et tensions contractuelles en interne.

À Milwaukee, le contexte change radicalement. Si Giannis Antetokounmpo est toujours là la saison prochaine, Cam Thomas devient instantanément une arme offensive précieuse. Un créateur capable de prendre feu, de soulager les stars et de sanctionner les défenses quand l’attention se concentrera sur le Greek Freak.

La vraie curiosité, désormais, sera de voir à quoi ressemble le all-around game de Cam Thomas dans une équipe qui jouera soit pour gagner, si Giannis est toujours là, soit pour tanker si le double MVP a mis les voles. Le décor sera en tout cas enfin posé pour juger le joueur dans de bonnes conditions.