Mitch Johnson pointe les problèmes des Spurs après la défaite

Mitch Johnson a reconnu les nombreuses erreurs des Spurs après la défaite contre le Thunder dans le Game 5 des finales de conférence Ouest.

Le réveil a été brutal pour les San Antonio Spurs. Battus 127-114 par le Oklahoma City Thunder dans le Game 5 de la finale de conférence Ouest, les Texans se retrouvent désormais menés 3-2 dans la série et dos au mur avant un Game 6 déjà décisif.

Après la rencontre, Mitch Johnson n’a pas cherché d’excuses. L’entraîneur des Spurs a livré une analyse très lucide de la prestation de son équipe, reconnaissant une accumulation d’erreurs des deux côtés du terrain.

« J’ai eu le sentiment que c’était un peu tout à la fois. Nous ne nous sommes pas assez mis en position de réussir sur chaque possession. Pour battre une équipe de ce calibre dans sa salle avec ce qu’il y a en jeu, il faut être bien meilleurs pour se donner une chance », a expliqué Johnson en conférence de presse.

Le technicien a également pointé des problèmes tactiques et des erreurs de lecture qui ont fini par coûter cher face à une équipe du Thunder beaucoup plus propre dans l’exécution.

« Il y a eu beaucoup d’actions où nous étions simplement mal placés ou de moments avec de mauvaises couvertures défensives ou de mauvaises décisions. Je vais revoir les images », a-t-il ajouté.

Le tournant du match est intervenu dans le deuxième quart-temps, lorsque Oklahoma City Thunder a accéléré pour prendre 11 points d’avance à la pause. Derrière, les champions en titre ont constamment gardé le contrôle de la rencontre.

Surtout, la défense d’OKC a considérablement limité l’impact de Victor Wembanyama et De'Aaron Fox. Wembanyama a terminé avec 20 points mais seulement 4 paniers réussis sur 15 tirs, tandis que Fox a lui aussi souffert avec 9 points à 4 sur 15.

Malgré la défaite, San Antonio conserve encore une chance de revenir dans la série grâce au retour au Texas pour le Game 6. Mais après les aveux de Mitch Johnson, le constat semble clair : les Spurs devront montrer un tout autre visage pour espérer pousser cette finale de conférence jusqu’à un Game 7.