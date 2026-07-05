Mitchell Robinson révèle les coulisses bouleversantes de sa blessure : « J’ai cru que mon petit frère était mort »

Quelques semaines après le sacre des New York Knicks, Mitchell Robinson a pris la parole pour répondre aux nombreuses interrogations autour de sa mystérieuse blessure à la main durant les playoffs. Dans un long message publié sur Facebook, le pivot a expliqué que sa blessure n'était pas le résultat d'un incident survenu sur un parquet, mais la conséquence d'un moment de détresse personnelle après avoir appris que son plus jeune frère avait été victime d'un grave accident de voiture.

Le champion NBA 2026 a livré un témoignage particulièrement intime, revenant sur les difficultés mentales qu'il traversait déjà avant les finales de conférence, entre problèmes personnels, tensions dans sa vie privée et pression familiale.

« J'aimerais répondre aux interrogations concernant mon doigt, qui était en réalité ma jointure. Pour remettre les choses dans leur contexte, je traversais des problèmes personnels, des difficultés dans ma relation de couple et des conflits intérieurs qui ont eu un impact sur mes performances sur le terrain. Dans cette ligue, je me contente de suivre les consignes qui me sont données. Vous avez tous vu des vidéos de ce dont je suis réellement capable.

Après notre victoire à Cleveland en finale de conférence Est, tout semblait pourtant aller pour le mieux. Nous célébrions notre qualification, mais pour moi, les choses ont rapidement basculé.

Comme beaucoup le savent, je suis quelqu'un de discret et de sensible. J'aime écouter de la musique country. Sans entrer dans les détails de mon enfance, je suis extrêmement protecteur envers mes frères et sœurs, auxquels je tiens énormément.

En rentrant à New York, j'ai reçu un appel inattendu. Ma famille essayait de me joindre pour m'annoncer que mon plus jeune frère avait été victime d'un accident de voiture. Je n'avais vu aucun message avant de rentrer chez moi tard dans la nuit.

En tant qu'aîné, j'ai immédiatement paniqué. J'ai commencé à rappeler tout le monde. Quand j'ai finalement lancé un FaceTime avec mon frère, j'ai cru qu'il était mort. Il portait une minerve, ne réagissait pas et ne parlait pas.

Je me suis effondré en larmes. Je me suis senti incapable de protéger mes frères et sœurs. J'étais à plus de 1 400 kilomètres de lui et je me sentais totalement impuissant.

Dans un moment de frustration, j'ai frappé de toutes mes forces sur mon pick-up. Vous savez tous à quel point j'aime mes véhicules, mais mes frères, mes sœurs et ma fille passeront toujours avant tout.

Avant de juger quelqu'un, il est important de connaître les circonstances qu'il traverse, même lorsqu'elles ne sont pas publiques. La vie est imprévisible, et ce qui compte, c'est notre manière de réagir face aux épreuves.

Après avoir consulté les médecins, j'ai retrouvé suffisamment de confiance pour retourner sur le terrain et accomplir notre mission. Et nous l'avons fait : champions NBA 2026.

Au final, j'ai dû me battre contre énormément de choses cette saison. J'ai même fait l'immense sacrifice de voir beaucoup moins ma fille afin de rester totalement concentré sur le basket, avec l'espoir de lui offrir un avenir meilleur que celui que j'ai connu. »