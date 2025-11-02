Mohamed Dabone, tout juste 14 ans, cale deux gros dunks en U22

Le phénomène de 14 ans Mohamed Dabone a sorti deux gros highlights dans la victoire du FC Barcelone dans le Clasico U22.

L’intérieur du FC Barcelone Mohamed Dabone s’est mis en valeur lors du Clasico contre le Real Madrid. Alors certes, ce n’était pas le vrai Clasico, celui des grands, puisque c’était l’opposition entre les deux équipes U22 des deux clubs. Mais c’est impressionnant tout de même puisqu’il n’est (ne serait ?) que U15.

Mohamed Dabone vient en effet tout juste d’avoir 14 ans. Un âge qui suscite évidemment des interrogations, et ce depuis maintenant quelques temps. Le Burkinabé mesure en effet 2,10 m et présente un physique très, très impressionnant. Il y a deux ans, sa prestation au Tournoi Next Generation, à 12 ans pour 2,08m avait déjà soulevé pas mal de doutes. Des doutes alimentés par son gabarit totalement dingue, mais aussi par le fait qu’il traînait sur le net un formulaire d’inscription à un tournoi 3x3 sur lequel il était indiqué qu’il avait trois ans de plus et qu’il était togolais, et non burkinabé.

Moussa Balla Traoré : pépite de 11 ans… et déjà un buzz XXL Quoi qu’il en soit, Mohamed Dabone a intégré cette année le groupe senior (il n’avait que 13 ans en début de saison) du FC Barcelone cette année. Et qu’il a joué 19 minutes dans le match opposant les deux grandes institutions du sport espagnol en U22. Il a fini la rencontre, remporté par son équipe (81-73) avec 9 points.

Surtout il a réalisé deux très belles actions, qui démontrent une mobilité et une maîtrise de son corps impressionnantes pour un joueur de sa taille. Et ce quel que soit son âge. Dans le deuxième quart-temps il a ainsi intercepté la balle pour finir la contre-attaque de manière spectaculaire :

💣¡¡DABOOOOOOOOOM!! #LigaU Caras de incredulidad en el Palau Blaugrana con el mate escandaloso de Dabonehttps://t.co/KcnW9o5iGN pic.twitter.com/glGHzHwVaO — Teledeporte (@teledeporte) October 31, 2025

Mais c’est surtout son deuxième dunk qui a marqué les esprits. Sur un alley-oop, il est monté dos au panier, à attraper la balle en l’air, a tourné pour finir par un deux mains de face :

🌟Mohamed Dabone best skills | Clásico #LigaU ¡Se piensa que está en un concurso de mates! Este chico es puro descaro 📺En directo, aquí: https://t.co/KcnW9o5Qwl pic.twitter.com/5nQQWDE02T — Teledeporte (@teledeporte) October 31, 2025

A 2,10m, afficher une telle coordination, une telle motricité, et une telle capacité à se situer dans l’espace, c’est assez exceptionnel. Et encore une fois, quel que soit son âge. Car après tout, dans le cas où il aurait quelques années de plus, Mohamed Dabone reste un prospect intrigant.