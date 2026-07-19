Dallas ne se laisse pas voler l’un de ses pivots par les Knicks

Les New York Knicks ont besoin de densifier leur raquette après avoir perdu Mitchell Robinson (qui a signé aux Boston Celtics) et Ariel Hukporti (Philadelphia Sixers) pendant l’intersaison. Andre Drummond est arrivé pour pallier au départ du premier nommé mais les champions en titre se cherchent encore un troisième pivot. Ils espéraient pouvoir recruter Moussa Cissé. Toujours restricted free agent, le Guinéen n’avait encore signé aucune offre avant de conclure un accord pour un contrat de 4,7 millions sur deux ans avec la franchise de la grosse pomme.

Les Dallas Mavericks avait alors 48 heures pour se décider s’ils s’alignaient ou non sur cette proposition. Ils n’ont pas fait durer le suspense en se positionnant rapidement pour le conserver, comme l'annonce ESPN. Le joueur va donc rester dans le Texas et il récupère du même coup un droit de veto n’importe quel trade l’impliquant pendant une durée d’un an.

Moussa Cissé a joué à New York au lycée avant de prendre la direction du Tennessee. Il a connu trois établissements différents et autant d’universités pour finalement débarquer en NBA à 23 ans, sans avoir été drafté. Un parcours improbable mais le pivot de 2,11 mètres a profité de la reconstruction à Dallas et des différentes blessures de Dereck Lively pour se mettre en valeur. Il a disputé 38 matches la saison dernière, pour 4,5 points et 5,7 rebonds de moyenne en moins de 14 minutes.