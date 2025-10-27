Moussa Diabaté sort du silence : pourquoi il a refusé les Bleus

Moussa Diabaté est revenu sur l’épisode marquant de son été : son refus de rejoindre les Bleus en tant que réserviste.

L’absence de Moussa Diabaté à l’EuroBasket 2025 avait fait beaucoup parler. Coupé parmi les derniers de la sélection, puis sollicité à nouveau après la blessure de Vincent Poirier, le jeune intérieur des Charlotte Hornets avait décliné l’invitation. Dans une interview à Tom Compayrot pour BeBasket, Diabaté revient sur son choix : un choix rationnel, réfléchi, et surtout centré sur sa carrière.

« Il ne s’est rien passé de spécial en vrai. Je pense juste qu’ils ont pris une décision, et moi j’ai aussi pris la mienne. Il n’y avait pas d’histoire d’égo. C’était plutôt une décision business de mon côté. »

Pour beaucoup, cette décision a pu paraître surprenante, d’autant que l’équipe de France a souffert de blessures à l’intérieur et a été éliminée dès les huitièmes de finale par la Géorgie. Pourtant, les mots de Diabaté éclairent son raisonnement : il s’agissait de prioriser sa préparation individuelle et sa progression NBA, sans rompre le lien avec la sélection.

« Je me suis dit que je voulais mettre la priorité sur mon été individuel, et me préparer le plus possible pour la saison NBA. [...] Il n’y a aucune rancœur avec l’équipe de France, ce sera toujours un honneur s’ils me rappellent. »

Le début de saison avec Charlotte confirme la pertinence de ce choix. Remplaçant derrière le rookie Ryan Kalkbrenner, Diabaté s’est quand même montré immédiatement impactant, notamment avec un double-double contre Washington dimanche. Cette saison est cruciale sur le plan sportif et contractuel pour l’ancien de Michigan et son développement se poursuit avec méthode.

Si l’équipe de France aurait bien sûr aimé le compter parmi ses rangs à l’EuroBasket et qu’on aurait aimé le voir dans le contexte d’une compétition FIBA, son absence se comprend et se respecte sur le plan stratégique. Loin de rompre avec la sélection, Diabaté laisse la porte ouverte à un futur retour. Sa trajectoire illustre une génération de jeunes Français qui choisit la carrière NBA avec pragmatisme, tout en restant attachée aux couleurs nationales.