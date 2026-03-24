Dans une course au MVP, tout le monde a de beaux chiffres, des cartons, des soirées à 40 points et des arguments à faire valoir. Le plus intéressant, souvent, c’est de regarder ce qu’il reste quand la route se resserre et quand en face... la défense sait ce qu’elle fait.

C’est justement là que l’argument de Victor Wembanyama devient intéressant. Ces derniers jours, le Français a remis son nom dans la conversation en expliquant que la défense ne comptait pas assez dans la réflexion autour du MVP. Vu son impact de ce côté-là, il est dans son rôle. Mais pour que le dossier soit encore plus solide, il faut aussi pouvoir montrer qu’il tient offensivement face à ce qui se fait de mieux. Et sur ce point, les chiffres contre les cinq meilleures défenses de la ligue - le Thunder, les Pistons, les Spurs, les Celtic et les Knicks - racontent quelque chose.

Si on considéré que Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Luka Doncic sont les trois autres prétendants les plus solides pour le trophée, voici ce que révèlent leurs oppositions contre le top 5 défensif en NBA cette saison :

SGA tourne à 30 points, 4 rebonds et 7 passes à 63,6% de true shooting.

Nikola Jokic affiche 27 points, 13 rebonds et 9 passes à 60,0% de true shooting.

Luka Doncic est à 31 points, 8 rebonds et 8 passes à 53,5% de true shooting.

Victor Wembanyama, lui, compile 24 points, 11 rebonds et 2 passes à 64,4% de true shooting.

Le cas le plus solide, sur cet angle précis, reste sans doute celui de Shai Gilgeous-Alexander. Tourner à 30 points de moyenne contre les cinq meilleures défenses, avec une excellente efficacité, c’est avoir le profil d’un leader offensif même contre l'élite et face à des défenses qui se sont préparées pour lui compliquer la vie.

C’est probablement ce qui rend son dossier aussi fort dans la course au MVP.

Wembanyama place un vrai argument

Le plus intéressant derrière lui, c’est Victor Wembanyama. Son volume offensif est plus bas que celui de ses concurrents directs, mais il affiche la meilleure efficacité du groupe contre le top 5. Et ça, dans le débat actuel, ça compte beaucoup.

Le discours autour de Wembanyaa a parfois tendance à être simplifié. Là, face aux cinq meilleures défenses de la ligue, il reste extrêmement productif et efficace, avec une domination qui va au-delà de la protection du cercle et de la dissuasion. Il pèse aussi offensivement contre les équipes les plus capables de le gêner.

Ses 24 points, 11 rebonds à 64,4% de true shooting disent une chose assez nette : même les défenses élite ont du mal à encaisser son mélange de taille, de mobilité et de toucher. Dans son cas, cette efficacité offensive vient se greffer sur un impact défensif qui, lui, est déjà au cœur de son dossier. C’est ce cumul-là qui le rend si intéressant.

Jokic reste immense, mais...

Nikola Jokic, lui, est fidèle à lui-même. Son 27/13/9 à 60% de true shooting contre les cinq meilleures défenses reste complètement absurde à l’échelle d’une saison NBA normale. Il continue à tout faire, à tout lire, à tout simplifier pour son équipe. Même quand l’opposition est forte, il garde sa production, son influence et sa capacité à contrôler le match.

Le souci, si l’on se limite à cet angle, c’est qu’il ne prend pas franchement le dessus sur Shai. Il reste très haut, très propre, très Jokic, mais sans l’argument le plus marquant de la série. Il n’a ni le combo volume-efficacité de SGA, ni le petit effet “deux côtés du terrain” qui renforce autant la candidature de Wembanyama en ce moment.

Luka produit, mais avec plus de déchet

Luka Doncic, lui, reste peut-être le plus impressionnant en brut : 31 points, 8 rebonds, 8 passes de moyenne contre les meilleures défenses, c'est totalement délirant. Même quand le jeu se referme, sa production offensive es délirante. La différence est dans l’efficacité. À 53,5% de true shooting, il est nettement derrière les autres candidats cités ici. Le volume est là, le talent aussi, avec une difficulté dans les tirs pris qui n’est pas discutable. Simplement, sur ce type de confrontation, ses points coûtent plus cher. Et dans un débat MVP qui se joue à des détails, ce n’est pas rien.

Ce que ça dit vraiment de la course au MVP

Ces chiffres ne suffisent pas, à eux seuls, à distribuer le trophée. Il manque le contexte collectif, la dynamique de fin de saison, la disponibilité, la qualité du bilan, tout ce qui fait d’habitude le sel du débat. Mais ils permettent quand même de clarifier un peu les lignes.

Au final, cet angle ne renverse peut-être pas la hiérarchie du MVP à lui seul. En revanche, il affine le débat. Et il permet surtout de dire ceci : si Shai reste sans doute le dossier le plus propre, Wembanyama a de plus en plus de matière pour exister sérieusement dans la conversation.