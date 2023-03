La course pour le MVP est en train de gonfler tout le monde

Le sport, c’est du divertissement. Mais c’est aussi un business. Pour vendre et divertir, certains des principaux médias américains ont bien compris comment toucher la corde sensible d’un plus grand nombre de fans. En touchant à leurs émotions, bonnes et mauvaises, en créant polémiques et débats incessants. Sauf que ça peut créer un climat vraiment toxique en abordant certaines discussions. Comme celles pour le MVP.

Il est terriblement difficile de départager Nikola Jokic, Joel Embiid et même Giannis Antetokounmpo. Difficile de donner un vainqueur. Alors la simplicité revient à fustiger l’un pour promouvoir l’autre. Et ça, ça commence à soûler beaucoup de monde, à commencer par Michael Malone.

« J’ai l’impression que cette saison a marqué un tournant vraiment moche et méchant dans le débat pour le MVP. Je pense que ça a gonflé beaucoup de personnes, dont Nikola. Il y a tellement de joueurs qui pourraient prétendre au trophée cette saison. Mais ce qui se passe dans notre société, c’est qu’on ne défend pas un gars, on torpille l’autre. C’est juste ridicule. »

Doc Rivers tenait un discours similaire il y a quelques jours. Les coaches ont pourtant longtemps mis en avant leur joueur mais eux aussi semblent fatigués par tout ce patacaisse autour du MVP. La discussion a même pris une tournure raciale pendant un moment suite aux propos absolument stupides de Kendrick Perkins. Toute cette négativité fait perdre de son charme à cette compétition. Pas sûr qu’il y ait une solution, si ce n’est chacun se regarder devant sa propre glace, à commencer par les médias.