MVP : qui est encore dans le coup… et pour combien de temps ?

A une vingtaine de matches de la fin de la saison régulière en NBA, la course au MVP fait rage. Enfin, disons qu'elle est toujours d'actualité, entre des questionnements sur l'éligibilité de la plupart des prétendants et sur les arguments que peuvent proposer certains outsiders. Avec la nouvelle règle qui impose aux joueurs de disputer au moins 65 matches, voici où on en est à l'approche du sprint final. Pour rappel : Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry et LeBron James, trois anciens multiples vainqueurs du trophée, ne sont déjà plus éligibles, même s'ils n'étaient pas vraiment dans la discussion cette année.

Nikola Jokic - 1 match

Le Joker est revenu de sa blessure au genou, peut-être un poil plus tôt que prévu, et n'a plus qu'un seul match à manquer en réserve s'il veut tenter d'aller décrocher une 4e couronne. Il a beau enchainer les triple-doubles, Denver est irrégulier et pointe pour l'heure à la 4e place de la Conférence Ouest. Jokic propose quand même des moyennes surnaturelles : 28.8 points, 12.5 rebonds, 10.5 passes, à 58.4% d'adresse globale et 42% à 3 points. Sur la production individuelle, il est difficile à aller chercher. Mais réussira-t-il à jouer tous les matches ou presque jusqu'à la fin de la saison régulière ?

Shai Gilgeous-Alexander - 6 matches

Avec la blessure de Nikola Jokic, on a commencé à se dire que le doublé ne pourrait pas échapper à "SGA". Puis le Thunder a baissé de pied et lui-même s'est blessé aux abdominaux, un mal qu'il est compliqué de soigner en cours de saison autrement que par du repos. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Canadien peut encore manquer 6 matches avant d'être inéligible à sa propre succession. Avec OKC premier à l'Ouest et une production offensive impeccable (31.8 points, 6.4 passes) et une efficacité diabolique pour un arrière (55.4%), il restera totalement en course et probablement favori s'il parvient à revenir à temps.

Victor Wembanyama - 4 matches

Avec la forme que tiennent les Spurs, qui viennent de battre Detroit, et la production assez unique de Victor Wembanyama, ses prétentions sont légitimes. Être le meilleur joueur de la 2e meilleure équipe de l'Ouest, tout en étant un titan défensif, ça pose une candidature. Néanmoins, le Français a eu des soucis physiques cette saison et a dû manquer quelques semaines. Ce qui fait qu'à cette heure, il peut encore manquer 4 matches d'ici la fin de la saison régulière s'il entretient l'espoir de succéder à Shai Gilgeous-Alexander. Ses stats à l'instant "t" : 24.3 points, 11.2 rebonds, 2.7 contres à 51.1%.

Luka Doncic - 5 matches

Sur le plan individuel, la première saison pleine de Doncic aux Lakers est violente. Le Slovène est le meilleur marqueur de la ligue et tourne à 32.8 points, 8.5 passes et 7.7 rebonds à 47%. C'est collectivement que sa candidature pour le titre de MVP est plus fluctuante. Les Lakers sont toujours dans le top 5 de l'Ouest et n'ont qu'une victoire de retard sur la 3e place. Ils semblent néanmoins à des années lumière d'OKC et San Antonio qui ont tous les deux un candidat sérieux pour le même trophée. Luka a manqué quelques matches aussi cette saison et il lui reste un crédit de 5 absences pour pouvoir postuler à sa première couronne de MVP.

Ils ne craignent pas grand chose

Cade Cunningham a joué 49 matches sur les 56 disputés par Detroit. En menant bien sa barque, avec des adversaires en danger d'inéligibilité et en continuant sa saison magnifique avec les Pistons, sa candidature surprise pour le MVP prendra encore de l'ampleur.

Jaylen Brown a joué 51 matches sur les 56 disputés par les Celtics. Sauf blessure sérieuse, il sera dans les clous pour venir rafler la mise si les autres candidats tombent comme des mouches ou si les Celtics font une fin de saison canon.

A en croire les bookmakers US, d'autres joueurs ont encore des chances d'être MVP même si on a du mal à y croire à ce stade de la saison : Anthony Edwards, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey et Jalen Brunson. Aucun d'eux n'est en danger immédiat pour son éligibilité.