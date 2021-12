Myles Turner vers les New York Knicks ?

Les Indiana Pacers et les New York Knicks sont sur le point d’opérer de gros changements. Myles Turner pourrait changer de crèmerie.

Les Indiana Pacers sont décidés à faire le grand ménage et prêts à laisser partir leurs meilleurs joueurs. Et il semblerait que les New York Knicks s’intéressent à l’un d’entre eux, Myles Turner.

Après une saison qui a redonné espoir à ses fans, la franchise de Big Apple est dans le dur cette année. Kemba Walker a été écarté de la rotation. Ce qui n’a pas résolu les problèmes des Knicks. A tel point qu’ils ont pris cette nuit une fessée de 20 pions par des Pacers pourtant submergées de rumeurs. Et que Tom Thibodeau envisagent d’autres changements dans le roster.

Encore des changements à venir aux Knicks ?

Justement, les rumeurs côté Pacers et la volonté de tout changer à New York pourraient trouver un point de convergence.

Selon Ian Begley, plusieurs décisionnaires des New York Knicks seraient intéressés par l’idée de faire venir Myles Turner via un trade cette saison. Pour rappel, ils avaient déjà discuté avec les Indiana Pacers avant le début de la saison, et le nom du big man avait déjà été évoqué.

Le front-office new-yorkais souhaite depuis l’an passé recruter un big man capable de shooter de loin. Myles Turner, capable de protéger le cercle, est aussi un attaquant solide, qui tourne à 39% à 3-pts. Il correspond donc au profil recherché.

A noter que les Knicks ont suffisamment d’assets à offrir pour le joueur de 25 ans, en contrat jusqu’en 2023 pour 18 millions de dollars la saison. L’un de leurs trois pivots devraient logiquement être inclus dans un éventuel deal. NY a les droits sur 4 premiers tours et 6 seconds tours sur les deux prochaines drafts et compte quelques jeunes qui pourraient séduire Indiana.

A suivre donc. Mais les prochaines semaines en NBA et la deadline des transferts s'annoncent bouillantes !

