Myles Turner, les Warriors s’activent pour le récupérer ?

Avec le retour de blessure de Klay Thompson, les Golden State Warriors ont l'intention de rejouer les premiers rôles. Avec cet objectif en tête, les Dubs risquent de se montrer actifs. Et un nom revient avec insistance : Myles Turner.

Auteur d'une bonne saison avec les Indiana Pacers, l'intérieur va entrer dans les deux dernières années de son contrat (35 millions de dollars). Ainsi, le joueur de 25 ans pourrait faire l'objet d'un trade dans les semaines à venir.

Et d'après les informations du journaliste de The Ringer's Kevin O'Connor, les Warriors ont bien des discussions avec les Pacers pour Turner. Avec les picks #7 et #14, les Dubs peuvent proposer des packages intéressants.

Sur le papier, les Warriors ont les moyens de trouver un deal avec les Pacers. Mais on peut se demander si les Californiens vont réellement passer à l'offensive. Myler Turner représente peut-être un plan B dans l'hypothèse d'un mouvement plus important impliquant James Wiseman.

En tout cas, Golden State risque de s'imposer comme l'un des grands animateurs de ce marché. Avec le potentiel de cette équipe et les éléments susceptibles de bouger, on peut s'attendre à des mouvements potentiellement très importants.

