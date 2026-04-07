Nando De Colo dit stop, l’adieu d’une légende du basket français

Nando De Colo raccrochera à la fin de la saison, après une extraordinaire carrière en club et en sélection.

Nando De Colo a confirmé dans un entretien accordé à BeBasket ce que beaucoup pressentaient déjà : la fin approche. À 38 ans, l’un des plus grands joueurs de l’histoire du basket français dispute sans doute les derniers mois d’une carrière exceptionnelle. Parti de l’ASVEL en janvier 2026 pour rejoindre Fenerbahçe jusqu’à la fin de la saison, l’arrière français a choisi de s’offrir un dernier défi dans un club qu’il connaît bien, avec en ligne de mire une ultime campagne européenne.

Cette annonce donne forcément une résonance particulière à ses prochains matches. Double vainqueur de l’Euroligue avec le CSKA Moscou, MVP de la compétition en 2016, deuxième meilleur marqueur de l’histoire de l’épreuve, De Colo n’a plus rien à prouver. Mais chez les très grands compétiteurs, l’envie de finir sur une note forte reste intacte. Son retour au Fenerbahçe n’a rien d’un simple baroud d’honneur : il s’inscrit dans une logique de performance, avec l’espoir de se mêler une dernière fois à la course au très haut niveau.

Depuis plusieurs mois, le Nordiste laissait entendre que cette saison pourrait être sa dernière. Dès l’été 2025, il expliquait déjà que cette issue était possible. Son choix de boucler la boucle au sein d’une place forte européenne renforce encore la portée symbolique de cette fin annoncée.

Quand il rangera définitivement les chaussures, c’est une immense page du basket français qui se tournera. Celle d’un joueur élégant, clinique, constant, dont le palmarès et la longévité racontent à eux seuls près de vingt ans d’excellence. Et d’ici là, chaque match de Nando De Colo aura forcément un goût un peu particulier