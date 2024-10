On connait l'affiche des Finales WNBA 2024 ! Les Minnesota Lynx ont rejoint le New York Liberty pour disputer leur première série pour le titre depuis 2017 et la fin de leur dynastie. Les joueuses de Cheryl Reeve ont remporté le game 5 de leur demi-finale face au Connecticut Sun cette nuit.

Mener de 19 points à la pause grâce à un superbe effort défensif pour contenir les forces vives du Sun a bien aidé. Pouvoir compter sur Napheesa Collier (27 pts, 11 rbds, 4 asts) aussi, même si la Defensive Player of the Year et dauphine d'A'ja Wilson pour le titre de MVP a reçu le soutien offensif très appréciable de Courtney Williams (24 pts, 7 asts), Kayla McBride (19 pts) et Natisha Hiedeman (7 pts) notamment. Olivia Epoupa n'est pas entrée en jeu mais sera présente pour les premières finales WNBA de sa carrière dès sa saison "rookie".

Connecticut est passé à côté de son match dans l'expression offensive, puisqu'Alyssa Thomas (7 pts, 6 asts) et ses camarades ont shooté à 38% et n'ont pas pu renverser la vapeur en deuxième mi-temps malgré leurs efforts. Les 17 points et 12 rebonds de Dijonai Carrington, récemment élue MIP, n'ont pas suffi.

Pour l'anecdote, Napheesa Collier est la première joueuse de l'histoire des playoffs WNBA à réussir trois matches consécutifs avec au moins 25 points et 10 rebonds. Elle sera, à nouveau, le meilleur argument de son équipe pour tenter de créer la surprise face à New York, immense favori de ces Finales qui débuteront dans la nuit de jeudi à vendredi, avec un game 1 à New York.