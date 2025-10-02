Les choses sérieuses vont commencer gentiment en NBA, avec le début des matches de pré-saison à partir de ce jeudi. Entre le début de certains joueurs avec leur nouvelle équipe et des affiches possiblement alléchantes, il y a de quoi se mettre sous la dent jusqu'à la fin du weekend.
Voici le programme, avec les horaires à l'heure française si vous voulez suivre ces rencontres NBA. Les Knicks et les Sixers se joueront notamment deux fois du côté d'Abu Dhabi pour déjà des retrouvailles entre Guerschon Yabusele et Philadelphie, alors que les Pelicans sont en tournée en Australie. Le derby floridien entre Miami et Orlando aura lui lieu à Porto Rico.
Le petit Warriors-Lakers à 2h30 dans la nuit de dimanche à lundi, assez alléchant, clôturera cette première salve de matches de pré-saison NBA.
Jeudi soir
Sixers @ Knicks, à Abu Dhabi, 18h, heure française
Pelicans @ Melbourne United, à Melbourne, 23h30
Nuit de jeudi à vendredi
Suns @ Lakers, à Palm Springs, à 4h
Samedi après-midi
Sixers @ Knicks, à Abu Dhabi, 17h
Nuit de samedi à dimanche
Hapoel Jerusalem @ Nets, à Brooklyn, 2h
Magic @ Heat, à Porto Rico, 2h
Wolves @ Nuggets, à San Diego, 3h
Pelicans @ PNX, à Melbourne, 5h
Dimanche soir
Thunder @ Hornets, à North Charleston, à 23h
Nuit de dimanche à lundi
Lakers @ Warriors, à San Francisco, à 2h30
