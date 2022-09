NBA 2K23 : Ce qu’on a aimé/moins aimé, vive la nostalgie !

NBA 2K23 est sorti il y a un peu moins d'un mois et le moment est venu d'en faire une petite review. On ne surprendra personne en disant que les fans de basket et de jeu vidéo vont passer de longs et excellents moments sur le jeu, dans les modes divers et variés qu'il propose.

Voici ce que l'on en a retenu.

On a aimé

Le Jordan Challenge est incroyable

On ne va pas y aller par quatre chemins, le Jordan Challenge, c'est un énorme oui. Honnêtement, le retour de ce mode, qui a subi un lifting assez fantastique, est une formidable nouvelle et la source des meilleurs moments que l'on a pour le moment passé sur ce NBA 2K23.

Certains joueurs ne ressentent peut-être pas le même besoin viscéral de vivre ou revivre les grands moments de la carrière de Michael Jordan, mais pour les nostalgiques (et même pour les plus jeunes), le travail effectué ici est tout simplement phénoménal. Vous pourrez démarrer en 1982 avec le match pour le titre NCAA et traverser les évènements jusqu'aux Finales 1998 face au Jazz. Les challenges à relever sont sympathiques, mais c'est surtout l'accent mis sur le réalisme, avec une atmosphère, un grain d'image et des commentaires qui vous propulseront directement dans l'époque en question.

Même le gameplay est adapté pour retranscrire au mieux la manière dont le basket était joué à l'apogée de MJ. 2K Sports a en plus alimenté le tout avec des interviews intéressantes de joueurs et de coaches pour illustrer chacun des moments et des challenges. Rien que pour ça, le jeu vaut le coup, à moins d'être totalement réfractaire à tout ce qui touche de près ou de loin au GOAT, ce qui est votre droit le plus strict.

Podcast #56 : Les promesses du media day, info ou intox ?

Les différentes ères du mode carrière, du fun pour les nostalgiques

On a parlé un peu plus haut de l'expérience très "madeleine de Proust" que représente le Jordan Challenge. 2K23 appuie encore sur cette corde sensible pour les ancêtres que nous sommes, grâce à l'ajout des différentes époques marquantes de la ligue dans le mode carrière.

Gérer sa franchise était déjà une bonne expérience dans les précédents 2K. Mais là, la possibilité d'évoluer à l'époque de la rivalité entre les Showtime Lakers et les Celtics de Larry Bird, à celle de Michael Jordan ou des Lakers de Kobe et Shaq, est un plaisir difficile à dissimuler.

La plupart des rosters de chaque époque sont fidèlement représentés et sur le plan stratégique, il est amusant de se projeter sur les Drafts qui vont suivre, puisqu'on en connaît la composition et les plus gros talents. Réécrire l'histoire est très tentant, notamment en ce qui concerne LeBron James et ses comparses de la Draft 2003...

Le jeu laisse ici le choix de jouer avec les effets visuels et sonores de chaque époque, ou simplement avec les graphismes et la fluidité de 2K23. Tout le monde y trouvera son compte. Il y a toujours, bien sûr, la possibilité de jouer en 2022-2023, pour tenter de faire gagner une 5e bague à LeBron James ou un premier trophée Larry O'Brien au Orlando Magic.

La plupart des nouveautés du gameplay

Le gameplay et ses innovations ont tendance à être clivants dans la communauté NBA 2K. Il est difficile de contenter tout le monde, en satisfaisant les puristes qui recherchent un niveau de difficulté et de réalisme extrême, et les joueurs qui aiment quand même pouvoir faire des choses spectaculaires 90% du temps.

Parmi celles qui sont clairement à ranger dans la case plaisir, la possibilité de s'accrocher au panier et d'en contrôler la manière et les conséquences (une bonne faute technique qui tâche quand on reste suspendu comme un idiot trop longtemps) est parfois jouissive. Les dunks sont aussi plus intuitifs et variés, mais surtout moins hasardeux, avec une vraie possibilité d'opter pour la main forte, la main faible, les deux mains et du plus ou moins flashy selon le joueur que l'on contrôle. Il y a aussi moins de dunks accidentels parce qu'on a drivé trop fort.

Autres point positifs :

la revisite des contacts dans la raquette, avec une meilleure manipulation des joueurs qui font réellement la différence de ce point de vue-là dans la réalité, comme Giannis Antetokounmpo.

la complexification des shooteurs : s'il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, il n'y a pas qu'un seul bon profil de shooteur. Chaque joueur a désormais une note de vitesse de tir, de hauteur de la libération, d'impact de la défense (si le joueur est à l'aise avec un défenseur dans son champ de vision ou non), et d'impact du timing (pour récompenser les joueurs dont les choix sont les plus judicieux en théorie). Autant vous dire qu'on ne rage plus en jouant avec Doncic et les Mavs parce que la relative lenteur du Slovène nous empêche de faire des feux d'artifice avec lui. Elle est maintenant compensée par ses autres attributs qui permettent de vraiment prendre du plaisir lorsque l'on contrôle Luka, mais aussi d'autres types de snipers.

L'accent mis sur la WNBA

Depuis l'apparition de la WNBA dans le jeu, 2K Sports progresse à ce niveau-là. Dans l'opus 2K23, la ligue féminine dispose de plusieurs modes calqués sur ceux de la NBA, avec une liberté grandissante sur la personnalisation. Il y a une possibilité d'expansion pour ajouter des équipes aux 12 existantes. Les joueuses virtuelles et le style de basket qu'elles pratiquent sont aussi de plus en plus fidèles à la réalité.

On a moins aimé

Le jeu est globalement excellent, voici les quelques points négatifs que l'on a relevé.