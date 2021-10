CQFR : Les Bulls continuent de dérouler, Paul George on fire mais vaincu

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Cavaliers : 95-101

Heat @ Pacers : 92-101

Mavericks @ Raptors : 103-95

Pistons @ Bulls : 82-97

Pelicans @ Timberwolves : 89-96

Bucks @ Spurs : 121-111

Suns @ Trail Blazers : 105-134

Grizzlies @ Clippers : 120-114

Les Bulls enchaînent !

- Trois matches et trois victoires pour Chicago, vainqueur de Detroit samedi soir (97-82). Le meilleur départ de la franchise depuis cinq ans. Et pourtant, la partie a débuté de manière chaotique. Zach LaVine a notamment eu beaucoup de mal à se mettre dans le rythme. L'arrière All-Star a inscrit son premier panier après un très gros quart d'heure de jeu et il a terminé avec 14 points et 5 passes. Mais DeMar DeRozan (21 points, 6 rebonds, 6 passes) a parfaitement pris le relais pour porter les taureaux. Nikola Vucevic a ajouté 15 points et 19 rebonds.

DEMAR DEROZAN 😳 pic.twitter.com/nGBvKRj8fW — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 24, 2021

- Les Bulls ont surtout gagné en défense. Comme à l'ancienne. Ils ont étouffé les extérieurs adverses en provoquant de nombreux ballons perdus (20 au total pour les Pistons). Killian Hayes n'a pas été à la fête. Le meneur français de Detroit a inscrit 2 points en 19 minutes.

- Autre équipe pour le moment invaincue : Minnesota. Les Timberwolves n'ont joué que deux matches mais ils ont le mérite de s'être imposé à chaque fois. En prenant le dessus contre les Pelicans hier soir (89-96). Karl-Anthony Towns a marqué 25 points, dont 15 dans le premier quart-temps. Mais l'intérieur All-Star est finalement sorti pour 6 fautes et c'est finalement depuis le banc qu'il a vu ses coéquipiers tenir ce succès. Avec une grosse défense. Anthony Edwards a marqué 19 points.

- Privés de Zion Williamson, les Pelicans sont à la masse offensivement. Brandon Ingram a inscrit 30 points. Nickeil Alexander-Walker en a ajouté 14 (avec 14 rebonds) mais en arrosant de loin (6 sur 24 aux tirs et 2 sur 13 à trois-points).

Cleveland, Indiana et Dallas débloquent leur compteur

- Après deux défaites, ça finit par passer pour les Cavaliers. Ricky Rubio et ses coéquipiers ont renversé les Hawks pour s'imposer 101 à 95 après avoir pourtant compté 13 points de retard dans le second quart-temps. Le meneur espagnol a d'ailleurs été l'un des artisans de cette première victoire en compilant 23 points (à 9 sur 15), 6 rebonds et 8 passes.

- Autre belle performance à Cleveland, celle du rookie Evan Mobley. Le troisième choix de la draft est clairement LA belle nouvelle du début de saison des Cavs. Déjà à l'aise lors des premiers matches, l'intérieur a compilé 17 points et 11 rebonds. Dont 7 pions lors d'un 21-0 passé dans le troisième quart-temps. Un run décisif au cours duquel les joueurs de JB Bickerstaff ont repris le dessus (67-58). Les Hawks n'ont alors pas marqué le moindre panier pendant plus de 4 minutes. Trae Young a terminé avec 24 points mais à 8 sur 22 pour Atlanta, qui a cruellement manqué d'adresse (38%).

- Première victoire de la saison également pour les Pacers, eux aussi drivés par un rookie décidément en forme. Chris Duarte a été maladroit (6 sur 21) mais il a fini meilleur marqueur des siens (19 points) pour permettre à Indiana de battre Miami après prolongation. Les hommes de Rick Carlisle se sont appuyés sur leur défense pour l'emporter en limitant leurs adversaires à 38% de réussite. Jimmy Butler a fini à 7 sur 22 pour le Heat. Tyler Herro a marqué 30 points en sortie de banc.

- Les Pacers peuvent aussi remercier Oshae Brisset, auteur de 18 points dont le panier pour passer devant le Heat pendant l'overtime. Ses coéquipiers ont alors ajouté 7 points de suite pour prendre le large et sceller cette victoire. 18 points et 14 rebonds pour Malcolm Brogdon.

- Les Mavericks réagissent bien. Sèchement battus par les Hawks en ouverture, ils ont gagné sur le parquet des Raptors (103-95) après avoir couru après le score dans les premières minutes. Luka Doncic et ses partenaires comptaient 14 points de retard. Mais ils ont su relever la tête en se reposant justement sur leur prodige slovène. Le meneur All-Star a frôlé le triple-double : 27 points, 9 rebonds et 12 passes. Tim Hardaway Jr a lui marqué 25 points et Kristaps Porzingis en a ajouté 18 avec 10 rebonds.

✨ 27 PTS, 9 REB, 12 AST ✨@luka7doncic leads the way in the @dallasmavs' comeback dub! pic.twitter.com/1fPOpDIusw — NBA (@NBA) October 24, 2021

- Malgré la défaite, encore une performance intéressante pour Scottie Barnes. Le quatrième choix de la draft a compilé 17 points et 8 rebonds en 30 minutes. Il s'affirme déjà comme l'un des joueurs importants de Toronto.

Paul George brillant mais insuffisant

- Paul George a claqué la performance individuelle de la soirée. 41 points pour l'ailier All-Star des Clippers. Mais la défaite pour les siens, battus sur le fil par les Grizzlies (114-120). PG a pourtant ramené les Angelenos à 2 points à 2 reprises dans les derniers instants. Mais Jaren Jackson Jr a fini par répondre avec un panier assassin à trois-points.

JAREN JACKSON JR. ICE COLD. ❄️ pic.twitter.com/OYLrwX1kPe — NBA TV (@NBATV) October 24, 2021

- George était esseulé face à des Grizzlies bien en jambes. JJJ a terminé avec 21 points. Mais tous les membres du cinq majeur de Memphis ont inscrit 17 points ou plus. Dont 28 pour Ja Morant. Et ça fait déjà deux victoires pour Memphis.

🔥 41 🔥@Yg_Trece goes off for a 41-PT, 10 REB double-double with 5 3PM in the @LAClippers home-opener! pic.twitter.com/vVMDM5Sn7I — NBA (@NBA) October 24, 2021

- Belle réaction des champions en titre après avoir été giflés par le Heat. Les Bucks sont allés gagner à l'extérieur contre les Spurs. Avec deux All-Stars en forme ! Khris Middleton a planté 28 points tandis que Giannis Antetokounmpo cumulait 21 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. Les deux locomotives de Milwaukee ainsi que Jrue Holiday ont marqué 20 points consécutifs en début de quatrième quart-temps pour propulser leur équipe vers la victoire. George Hill a fini avec 15 points en sortie de banc.

- Les Trail Blazers ont été sans pitié avec les Suns. Les joueurs de Portland ont offert à Chauncey Billups sa première victoire sur le banc en atomisant Phoenix de 29 points. CJ McCollum a mené le bal avec 28 points. Damian Lillard en a ajouté 19 en plus de ses 8 passes. Les Blazers ont pris le dessus d'entrée avant de creuser l'écart dans le second quart-temps sous l'impulsion de ses remplaçants. Anfernee Simons a inscrit 18 points. En revanche, une mauvaise nouvelle : la blessure de Norman Powell, touché au genou et auteur de 16 points en 12 minutes.