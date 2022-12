Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Cavs : 85-113

Hawks @ Magic : 125-108

Heat @ Celtics : 121-134

Wizards @ Nets : 107-113

Bucks @ Knicks : 109-103

Grizzlies @ Wolves : 101-109

Raptors @ Pelicans : 108-126

Spurs @ Thunder : 111-119

Rockets @ Nuggets : 100-120

Bulls @ Suns : 113-132

Clippers @ Jazz : 112-125

Pacers @ Kings : 114-137

Blazers @ Lakers : 109-128

- Devin Booker est en train de réaliser une drôle de saison sans faire parler de lui plus que ça. Les Suns ont consolidé leur première place à l'Ouest avec une promenade de santé à domicile contre Chicago et l'arrière All-Star y a sereinement claqué 51 points en... trois quart-temps, avant de prendre place sur le banc pour la fin de la partie. Son troisième QT a été un petit chef d'oeuvre avec 26 points au compteur et une maîtrise assez folle de la rencontre.

Il s'agit de la 6e victoire de suite pour Phoenix, qui continue de surfer sur la forme de Booker et de Deandre Ayton, auteur lui de 30 points et 16 rebonds pendant que Chris Paul récupère tranquillement de sa blessure.

🤯 51 PTS (20/25 FGM) | 6 AST | 6 3PM@DevinBook WENT OFF for 51 PTS in just 3 quarters of play! pic.twitter.com/BWd4Vs6y15 — NBA (@NBA) December 1, 2022

- Le Prince William et la Comtesse Kate de Cambridge étaient assis courtside au TD Garden cette nuit pour l'affiche entre Boston et Miami. Pourtant, c'est le représentant local de la noblesse qui a été le plus royal. Jayson Tatum a poursuivi sa campagne pour le MVP en réussissant sa meilleure performance au scoring de la saison (49 points et 11 rebonds avec 8 paniers primés) en menant les Celtics vers une nouvelle victoire marquée du sceau de l'offensive.

Les joueurs de Joe Mazzulla ont inscrit 134 points en résistant aux efforts offensifs du Heat, qui a quand même shooté à 18/40 à 3 points ! Le niveau de Tatum et de Boston dans ce début de saison est assez irréel et il va être compliqué de ne pas en faire le favori à la succession de Nikola Jokic si les choses continuent ainsi.

☘ 49 PTS | 11 REB | 2 STL | 8 3PM@jaytatum0 unleashed a 49-point barrage in the @celtics win! #BleedGreen pic.twitter.com/dZsXRCyVcn — NBA (@NBA) December 1, 2022

- Les Nets ne font pas de vagues mais les voilà sur trois succès consécutifs après leur victoire à domicile contre Washington cette nuit. Même sans Ben Simmons, qui manquera trois matches, Brooklyn a fait le job. Il faut dire que Kevin Durant, même s'il a avoué ne pas du tout viser le MVP, est sur un niveau individuel assez fou. "KD" a inscrit 39 points et puni les Wizards avec l'aide de Kyrie Irving, précieux dans le 4e QT (15 de ses 27 pts). Les Nets sont 8e à l'Est, mais à une seule victoire de la 4e place.

Kevin Durant could not be stopped in the @BrooklynNets win: ⚡@KDTrey5: 39 PTS, 5 REB, 5 AST pic.twitter.com/fM5cREjpy7 — NBA (@NBA) December 1, 2022

- Les Knicks ont posé des problèmes aux Bucks, mais pas assez pour les priver d'une victoire au Madison Square Garden. Milwaukee a surmonté l'expulsion de Giannis Antetokounmpo, sorti pour 6 fautes après un gros match (37 pts, 13 rbds, 7 pds) grâce notamment à un panier de Grayson Allen à 3 points dans le 4e quart-temps pour virer en tête. On va finir par le préciser tant c'est malheureusement devenu une évidence, mais Evan Fournier n'est pas sorti du banc...

- Philadelphie est redescendu sur terre après trois victoires de suite. Les Sixers ont été corrigés à Cleveland, ce qui n'a rien de honteux puisque les Cavs sont à 9-1 cette saison à domicile en NBA. Les joueurs de l'Ohio, emmenés par Caris LeVert (22 pts) et Darius Garland (21 pts) ont compté jusqu'à 33 points d'avance et n'ont pas franchement stressé malgré la présence de Joel Embiid (19 pts, 6 rbds, 6 pds).

- Atlanta a retrouvé le chemin de la victoire après trois défaites de suite. Le réveil est survenu à la maison face à Orlando, grâce à la paire Young-Murray (57 points à eux deux) et à Clint Capela (20 pts, 12 rbds).

- Minnesota a fait bloc pour son premier match sans Karl-Anthony Towns, absent au moins un mois. Les Wolves ont décroché une victoire aux forceps contre Memphis, en partie grâce à l'activité d'Anthony Edwards (29 pts, 5 stls, 3 blks) et a l'apport de Jaylen Nowell. Les joueurs de Chris Finch ont mis fin à une série de trois défaites de suite en poussant les Grizzlies à commettre 27 pertes de balle (!) tout en étant ultra-dominés au rebond (59-29).

Rudy Gobert a souffert (9 points, 1 rebonds et un problème de fautes), mais l'essentiel est là.

- Zion Williamson pète le feu ces derniers jours. L'intérieur des Pelicans a été à l'origine de la victoire relativement sereine de son équipe à domicile contre Toronto avec une copie à 33 points, 4 interceptions et 2 contres dans une rencontre où NOLA a compté jusqu'à 31 points d'avance.

- Shai Gilgeous-Alexander a été ménagé par OKC cette nuit, mais le Thunder a trouvé un imitateur bluffant pour reprendre son rôle. Le rookie Jalen Williams a été crucial dans la victoire face à San Antonio avec 27 points au compteur et un panier décisif à 30 secondes de la fin pour définitivement valider un gros comeback après avoir été mené de 20 points en deuxième mi-temps.

Il s'agit de la 9e défaite consécutive pour les Spurs.

- Les Lakers ont réussi à digérer leur défaite au buzzer contre Indiana en dominant Portland cette nuit. LeBron James (31 pts, 8 pds, 7 rbds), Anthony Davis (27 pts, 12 rbds) et leurs camarades ont accéléré dans le quatrième quart-temps pour faire plier les Blazers, toujours orphelins de Damian Lillard.

- Là aussi grâce à un gros 4e quart, le Jazz a mis fin à sa série de 5 défaites de suite face aux Clippers. Jordan Clarkson a joué les artificiers avec sa meilleure performance offensive de la saison (33 pts, 5 pds).

Moussa Diabaté a encore été très bon pour L.A. Le Français a joué 16 minutes pour 11 points, 8 rebonds et un différentiel de +7.

- Tyrese Haliburton (9 pts, 10 pds) était peut-être un peu tendu par son retour à Sacramento cette nuit. Le meneur des Pacers et les siens n'ont pas brillé et ont été nettement battus par les Kings, portés par le duo Harrison Barnes-Malik Monk (22 pts chacun). Les Californiens restaient sur trois défaites de suite.

- Denver n'a pas eu trop à transpirer pour s'imposer à la maison face à Houston. Jamal Murray (26 pts) et Nikola Jokic (17 pts, 12 pds, 9 rbds) ont fait le gros du boulot dès la première mi-temps avant de passer en mode gestion. Les Nuggets restent du coup solidement ancrés à la deuxième place de l'Ouest, à une victoire des Suns.