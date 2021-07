Le foot est-il en train de devenir plus populaire que la NBA… aux Etats-Unis ?

Sport numéro un dans le monde, le soccer prend de plus en plus de place dans le cœur des Américains. Encore plus que la NBA.

Une page d’accueil quasiment entièrement consacrée à l’Euro de football sur The Athletic. Malgré les finales NBA. Des relais de plus en plus poussés sur ESPN. Des milliardaires américains qui rachètent des clubs – avec par exemple un LeBron James actionnaire minoritaire à Liverpool. Il n’y a pas de doute, le soccer commence à prendre beaucoup de place aux Etats-Unis. Et peut-être même encore plus que le basket.

Pour preuve, l’Euro 2020 (enfin… 2021 quoi) a été plus regardé que les finales NBA jusqu’à présent ! Une moyenne de 9,3 millions de téléspectateurs pour Italie-Angleterre contre 8,9 pour l’opposition entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns.

Certains mettront en avant le caractère « moins sexy » des finales de cette année en raison de l’absence de LeBron James, de Kevin Durant ou de grandes franchises comme les Los Angeles Lakers. Mais ça montre la limite de la passion du public pour la balle orange. Parce que cette série entre les Milwaukee Bucks et les Phoenix Suns vaut pourtant le coup d’œil.

De manière générale, la NBA plait peut-être de moins en moins – enfin en ce qui concerne les matches. Le drama permanent autour de la ligue intéresse beaucoup de monde. Mais le jeu ? C’est autre chose. Autre constat : certains Américains qui regardent Team USA avouent apprécier le basket FIBA. Et réalisent alors à quel point la grande ligue cède au cirque avec ses fautes provoquées abusives, ses flops, etc.

La NBA est peut-être la ligue la plus populaire au monde, grâce à ses à-côtés. Mais si elle veut renforcer son produit, elle devrait se poser quelques questions.