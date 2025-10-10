NBA.com a publié son sondage annuel auprès des GM NBA. Lors de cette enquête, tous les General Managers de la ligue sont interrogés sur leurs prédictions pour la saison à venir. Et, forcément, ils s’avèrent que deux des hommes forts sont Nikola Jokic et Victor Wembanyama.

L’une des réponses les plus attendues concerne bien sûr le trophée de MVP. Et on a cette année un énorme favori, Nikola Jokic. Avec 67% des GM qui le voient remporter un 4è trophée de MVP, c’est un véritable plébiscite. Il devance Luka Doncic (Lakers, 10 %) et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder, 8 %). A la quatrième place, c’est Victor Wembanyama qui pointe le bout de son nez, avec 7% des voix. Soit presque autant pour la pépite des Spurs que pour le lauréat de la dernière saison.

Le Serbe domine sans surprise d’autres classements. Il est pour 57% des GM celui qui forcera le plus les coaches adverses à faire des ajustements. Il est évidemment pour 97% le meilleur pivot de la ligue (3%, donc un vote, pour Victor) ; pour 93% le meilleur joueur international de NBA ; pour 80% le meilleur passeur de la ligue ; et pour 80% celui qui a le plus gros QI basket.

De son côté, le Français est pour 80% des sondés le meilleur défenseur de NBA (et le meilleur défenseur intérieur) ; à 83% le joueur que les GM prendraient en premier s’il démarrait une franchise ; à 30%, à égalité avec Giannis Antetokounmpo, le joueur le plus polyvalent de la ligue.

Et il apparaît dans d’autres classements. Il est deuxième, à égalité, au ranking des joueurs les lus susceptibles d’exploser en 2025-26. Il a enfin reçu des votes dans le classement du joueur le plus athlétique.

Récapitulatif des classements individuels du sondage des GM NBA :

Les favoris individuels

MVP 2025-26 : Jokic (67 %).

Si vous démarrez une franchise : Victor Wembanyama (83 %) devance SGA (13 %) et Jokic (3 %).

Joueur qui force le plus d’ajustements : Jokic (57 %), devant Giannis Antetokounmpo (17 %) et Stephen Curry (13 %).

Breakout player : Amen Thompson (30 %) devant Brandon Miller, Ausar Thompson et Wembanyama (10 % chacun).

Les meilleurs par poste

Meneur (PG) : Shai Gilgeous-Alexander (73 %), devant Doncic (17 %) et Curry (7 %).

Arrière (SG) : Anthony Edwards (70 %), devant Donovan Mitchell (13 %).

Ailier (SF) : Luka Doncic (40 %), devant Jayson Tatum (20 %) et Kevin Durant (17 %).

Ailier fort (PF) : Giannis Antetokounmpo (93 %).

Pivot (C) : Nikola Jokic (97 %), Wembanyama (3 %).

Sur l’ensemble des postes, Jokic concentre la plus forte part de votes (19,3 %), devant Giannis (18,7 %).

Défense :

Meilleur défenseur : Victor Wembanyama (80 %), devant Rudy Gobert et Evan Mobley (7 %).

Meilleur défenseur extérieur : Dyson Daniels (31 %), devant Alex Caruso (24 %) et Amen Thompson (22 %).

Meilleur défenseur intérieur : Wembanyama (80 %).

Plus polyvalent en défense : Amen Thompson (18 %), devant Draymond Green (17 %) et Giannis (13 %).

Rookies & joueurs internationaux

Rookie of the Year : Cooper Flagg (Dallas) (97 %).

Meilleur rookie dans 5 ans : Cooper Flagg (93 %).

“Steal” de la Draft : Kasparas Jakučionis (20), Miami (17 %).

Meilleur international NBA : Jokic (93 %).

Meilleur international hors NBA : Sasha Vezenkov (44 %).

Divers