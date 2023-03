Les 6 fois où la NBA a fait rejouer un match

Mark Cuban et les Dallas Mavericks ne s’en remettent pas. L’incompréhension ou erreur qui a amené à deux points de Kevon Looney tout seul sous le cercle, pendant que ses adversaires se trouvaient de l’autre côté du terrain à attendre une remise en jeu, a poussé la franchise texane a déposé une requête auprès de la ligue pour rejouer le match.

Grosse polémique après Mavericks – Warriors, Mark Cuban veut faire rejouer le match

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe tente cette manœuvre en se sentant lésée. Mais il est très rare que ces demandes aboutissent. En effet, la NBA a fait rejouer seulement six matches dans son Histoire.

Novembre 52, Milwaukee Hawks contre les Philadelphia Warriors

Déjà quand les Hawks ont à Milwaukee et les Warriors à Philadelphia, tu sais que ça parle d’un temps que les moins de 60 piges ne peuvent pas connaître. Bref, une autre époque où les Hawks ont pu jouer à 5 alors qu’ils n’avaient plus que 4 joueurs disponibles. Leur victoire après deux prolongations (78-77 après deux OT, la défense ce n’est vraiment plus ce que c’était) a été annulée et les Warriors ont emporté le re-match, 72-69. Là aussi après prolongation.

Novembre 69, Atlanta Hawks contre les Chicago Bulls

Les Hawks ont déménagé mais ils foutent décidément encore la merde. En réalité, c’est de la faute des arbitres. Ces derniers n’ont pas réussi à se mettre d’accord concernant un panier au buzzer. Ils n’arrivaient pas à déterminer si le potentiel game winner avait été inscrit avant ou après la sirène. Du coup, match rejoué mais avec une seule seconde au chrono et 124 partout. Les Hawks ont fini par gagner en prolongation.

Décembre 1971, Cleveland Cavaliers contre les Buffalo Braves

Les Cavaliers ont pesté parce qu’ils ont eu le sentiment de ne pas avoir pu profiter d’un vrai temps mort en toute fin de match. Celui-ci aurait été écourté. Oui, on s’indignait déjà pour rien à l’époque. Le plus drôle dans tout ça ? Les 4 dernières secondes ont été rejouées et les Braves ont gagné d’un point, exactement comme ça s’était passé la première fois.

Novembre 1978, New Jersey Nets contre les Philadelphia Sixers

Alors là, on touche au n’importe quoi. Les 17 dernières minutes du match ont été rejouées parce que l’arbitre avait donné trois fautes techniques au coach des Nets, sachant que la limite est de deux. C’est seulement en mars que les deux équipes se sont affrontés pour refaire ce gros quart d’heure. Sauf que, entre-temps, et attention c’est là que ça devient drôle, New Jersey et Philadelphia se sont échangés des joueurs. Eric Money, Harvey Catchings et Ralph Simpson (rien à voir avec Ralph Sampson ni Ralph des Simpson’s) ont donc porté la tunique des deux équipes… au cours du même match.

Novembre 1982, Los Angeles Lakers contre les San Antonio Spurs

Vous avez remarqué à quel point c’est souvent en novembre que ça foire ? Foutue arrivée de l’Hiver tout ça, tout ça. Bref, en novembre 82, deux erreurs d’arbitrage ont aidé les Lakers à accrocher une prolongation et à l’emporter. Les Spurs ont posé une requête et les 3 dernières secondes ont été rejouées et San Antonio a gagné.

Décembre 2007, Miami Heat contre les Atlanta Hawks

Encore les Hawks. Le Heat s’est plaint parce que Shaquille O’Neal a été expulsé pour 6 fautes alors qu’il n’en avait que ça. La NBA a décidé de reprendre le match plus tard à ce moment-là, avec 52 secondes à jouer en prolongation. Les Hawks ont gagné. Le plus fou ? Shaq n’a pas joué le re-match puisqu’il avait été transféré aux Suns entre temps. Comique.