L’homme qui fait trembler tout le monde à l’Est en vue des playoffs

Le play in a beau être critiqué, il nous promet quelques matches de basket bien engagés en ouverture des playoffs. Le format à élimination direct peut offrir des surprises et des duels acharnés. Mais dans cette optique, il y a déjà une équipe qui fait peur à tout le monde à l’Est. Et plus précisément un joueur.

« Le vainqueur qui empoche tout et Jimmy Butler participe ? Alors j’aime bien les chances de Miami », fait remarquer un scout. « S’il y a une équipe taillée pour ça et qui peut prendre feu, c’est le Heat », ajoute un dirigeant.

Effectivement, le Miami Heat est pour l’instant en position de disputer le play in. Les Floridiens, finalistes en octobre dernier, n’ont pas nécessairement bien géré leur saison. Mais ils finissent fort et les voilà donc septième à l’Est. Un classement délicat pour certain… mais qui ne devrait probablement pas faire peur à Jimmy Butler et compagnie. Parce qu’ils savent se muter en tueurs au sang froid quand il le faut. Suivant ainsi l’exemple de leur leader.

« Il tire tout le monde vers le haut », poursuit un autre scout.

Autrement dit, personne ne veut affronter Butler et le Heat lors du play in. Et ça ne sera pas non plus facile pour le deuxième de la Conférence Est qui devra peut-être se coltiner Miami dès le premier tour. D’ailleurs, les Nets enchaînent les défaites et pourraient descendre de la seconde marche du podium… comme par hasard.

