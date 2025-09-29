Shaquille O’Neal n’a jamais caché son sentiment de toute-puissance sur les parquets NBA. Quatre fois champion, MVP en 2000 et considéré comme l’un des intérieurs les plus dominants de l’histoire, le pivot semblait inébranlable. Pourtant, il a récemment confié qu’un joueur en particulier lui faisait peur. Et pas forcément celui auquel on penserait en premier : Muggsy Bogues.

Dans un échange avec Ben Carlos, Shaq a surpris son auditoire : « Je ne l’avais jamais dit avant, mais Muggsy Bogues me faisait peur. Dès que je mettais le ballon au sol, il était déjà là. Je devais me battre avec Alonzo Mourning, et en plus m’inquiéter de ce petit gars rapide comme Superman qui venait me voler la balle. »

Cette confession illustre bien le style unique de Bogues, meneur emblématique de Charlotte, mesurant tout juste 1,60 m mais capable de déstabiliser les plus grands par son intensité défensive et sa vitesse.

Shaq en a profité pour saluer un autre adversaire, moins inattendu : Yao Ming. « Il était très agile. Il pouvait jouer à l’intérieur, à l’extérieur, et sans ses blessures, il aurait pu figurer dans le top 5 des meilleurs pivots de l’histoire », a-t-il déclaré.

Un aveu rare de la part d’O’Neal, qui rappelle que même les géants de la NBA pouvaient avoir des craintes face à des profils atypiques. Même s'il a quand même plus de mal à dire du bien des anciens que de la génération actuelle...