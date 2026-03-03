La saison NBA 2025-2026 bat son plein et on a décidé de mettre en avant quelques statistiques étonnantes et intéressantes.

KD n'est pas crâmé

Le nombre de minutes jouées cette saison par Kevin Durant, 37 ans, avec les Houston Rockets cette saison. On n'aurait pas forcément misé dessus, puisque "KD" a quand même subi quelques blessures fâcheuses depuis qu'il a dépassé la trentaine, notamment cette rupture du tendon d'Achille avec les Warriors. Dans ce nouveau contexte texan, l'ancien MVP tient la route physiquement, c'est un euphémisme. Il n'est devancé que par les bien plus jeunes Tyrese Maxey, n°1 avec 2232 minutes, et Amen Thompson, son coéquipier, avec 2142 minutes. Le seul autre "O.G." du top 15, c'est DeMar DeRozan, 14e avec 1967 minutes.

Le rebond offensif, c'est so French !

Il y a trois joueurs français sur le podium du classement du plus grand nombre de rebonds offensifs sur la saison. Rudy Gobert est deuxième avec 226 prises en 58 matches, devant Moussa Diabaté, troisième avec 194 prises en 53 matches. Mitchell Robinson, qui partage la 3e place avec "Moose", n'a joué que 44 matches et a toujours un ratio impressionnant en la matière. Le n°1 surprendra peut-être ceux qui ne regardent pas beaucoup Portland. Il s'agit de Donovan Clingan, qui a bien suivi des tirs manqués par ses partenaires ou par lui-même à... 260 reprises en 57 matches.

Toumani Kilometers !

A ce stade de la saison, le joueur qui a parcouru la plus grande distance sur le terrain est aussi francophone. Toumani Camara, l'arrière belge des Trail Blazers, a fait 262.97 km depuis la reprise en octobre. Il devance Tyrese Maxey, déjà leader au nombre de minutes, et Mikal Bridges, le marathonien habituel en NBA. Camara a, en gros, fait un Bruxelles-Paris sous le maillot de Portland cette saison, avec encore une petite vingtaine de matches et quelques bornes à parcourir. Sur les kilomètres parcours en défense, il est n°1 et assez nettement au-dessus de la mêlée, ce qui confirme l'impression visuelle et le fait qu'il soit aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Payton Pritchard, le buzzer ça l'excite

Il y a des joueurs qui deviennent irrationnellement forts lorsque les secondes s'égrainent. Evidemment, c'est encore mieux quand le match ne tient qu'à un fil et que l'on parle de game winners, mais être efficace sur les toutes fins de possessions est déjà remarquable, quel que soit le moment du match. Payton Pritchard ADORE ces situations. Sur les tirs pris entre 0 et 4 secondes avant le buzzer, l'arrière des Boston Celtics est le plus prolifique de toute la NBA cette saison avec 68 paniers marqués en 140 tentatives. L'ancien d'Oregon shoote à 48.6% dans ces séquences sous tension. Derrière lui, on retrouve ce bon vieux Kevin Durant, avec 57 paniers dans ces circonstances, et un trio composé de trois All-Stars à 50 : Jaylen Brown, Jamal Murray et Jalen Brunson.

KAT, faute de mieux

Karl-Anthony Towns est moins fringant à New York que la saison dernière. Mais qu'il soit à son meilleur niveau ou non, "KAT" a toujours cette propension à commettre beaucoup trop de fautes pour un joueur de son importance, particulièrement des fautes offensives ! L'intérieur des Knicks est LARGEMENT en tête des offensive fouls cette saison avec 54 sifflées contre lui en 57 matches. Il en compte 20 (!) de plus que le deuxième du classement, Jaren Jackson Jr, qui était sur une sacrée lancée avant sa blessure, et 23 de plus que Jaylen Brown, qui complète le podium.

Petit big up aux footeux du classement un peu plus spécifique des fautes sifflées : Nikola Vucevic, fan de l'OL et de l'Etoile Rouge de Belgrade, a été sanctionné 12 fois pour un jeu au pied cette saison, ex-aequo avec le fan assumé du Galatasaray, Alperen Sengun.