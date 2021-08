On connaît les notes de la majorité des joueurs dans NBA2K22. Français, superstars, shooteurs, dunkeurs, joueuses WNBA, on fait le point.

Comme chaque année, la révélation des premières notes du nouveau NBA2K est très attendue. En soi, elles ne devraient avoir aucune importance si ce n'est pour les gamers, mais elles titillent à chaque fois l'ego des joueurs et de leurs fans. Les principaux ratings de NBA2K22 sont donc tombés mercredi soir.

Les Français

Sans grande surprise, Rudy Gobert est le joueur français le mieux noté dans NBA2K22 avec un 88 qui le frustrera peut-être un peu. All-Star incontestable et triple meilleur défenseur de l'année, le pivot du Jazz n'aurait sans doute pas fait tâche avec un 90.

Evan Fournier va probablement se mettre en mission pour prouver que son 79 est un peu outrancier et que ses stats en NBA depuis son éclosion à Orlando jusqu'à son arrivée à New York cet été méritent de lui faire passer la barre des 80.

Nicolas Batum sort d'une belle saison revival avec les Los Angeles Clippers, mais ne se voit décerner qu'un 77 malgré son impact défensif et son adresse extérieure.

Théo Maledon n'a bouclé qu'une petite saison en NBA mais est déjà le quatrième représentant tricolore le mieux noté dans NBA2K22 avec 74. Timothé Luwawu-Cabarrot vient ensuite avec 72 (si les développeurs avaient regardé ses Jeux Olympiques avec les Bleus ils auraient été un peu plus généreux.

Le tandem des Detroit Pistons, Killian Hayes-Sekou Doumbouya pointe pour le moment en dernière position avec un 71. Frank Ntilikina a lui malheureusement disparu de ce classement jusqu'à ce qu'il retrouve une franchise en NBA, lui qui a été libéré récemment par les New York Knicks.

Les superstars

Le personnel de 2KSports en charge de la notation n'a voulu fâcher personne au moment de décerner les notes les plus élevées de ce NBA2K22. On trouve ainsi quatre joueurs avec la note de 96 et sur un pied d'égalité.

LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry vont tous démarrer la saison 2021-2022 avec un 96. KD a d'ores et déjà clamé qu'il pensait mériter un 99.

Le MVP en titre, Nikola Jokic, fait partie d'un trio juste en dessous en compagnie de Kawhi Leonard et Joel Embiid, avec un rating de 95. Pour compléter le top 10, on a ensuite un trio de All-Stars qui aspirent à venir chambouler l'échiquier des notations NBA2K22 en cours de saison : Luka Doncic (qui sera sur l'une des covers du jeu), James Harden et Damian Lillard.

Aux portes du top 10, on sait déjà que Trae Young est chafouin de n'avoir eu qu'un 89 après avoir emmené les Hawks en finale de Conférence. Jayson Tatum, par exemple, est noté à 90.