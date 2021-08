Le Big Three des Nets bientôt prolongés pour plusieurs saisons ?

Le Big Three des Brooklyn Nets est parti pour durer. James Harden et Kyrie Irving pourraient prolonger après Kevin Durant.

Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving vont-ils vraiment pouvoir jouer ensemble sans se marcher dessus ? Une question qui revenait à multiples reprises au moment où le barbu s'est joint aux deux autres superstars des Brooklyn Nets. Même si les New-yorkais ne sont pas allés au bout, sans doute aussi la faute aux blessures, ils ont prouvé qu'ils pouvaient former une armada absolument redoutables. Ils partent d'ailleurs favoris pour le titre à l'approche de la prochaine saison NBA.

Mais justement, Sean Marks, le GM, et la franchise, veulent voir encore plus grands. Ils comptent bien dominer la ligue pendant plusieurs années. Pour ça, il faudrait sécuriser les trois golgoths. Et ça tombe bien, Kevin Durant a déjà prolongé. Les deux autres sont susceptibles de suivre le mouvement.

"Je suis très confiant sur le fait que les trois seront signés sur plusieurs saisons au moment du coup d'envoi du camp d'entraînement", note Marks.

Des prolongations qui mettraient les Nets un peu plus dans le rouge. Mais qui leur permettrait aussi de voir l'avenir sereinement avec une fenêtre un peu plus claire pour aller chercher un ou plusieurs sacres.

